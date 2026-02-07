Нурмагомедов против Дэвиса: когда турнир PFL, смотреть онлайн, ставки, кард

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В субботу вечером в Дубае пройдет очередной турнир Professional Fighters League (PFL), в главном событии которого первый номер лиги вне зависимости от весовых категорий (P4P), непобежденный чемпион в легком весе Усман Нурмагомедов (Россия) разделит клетку с победителем прошлогоднего Гран-при Альфи Дэвисом (Великобритания).
PFL Dubai
- Когда: 7 февраля;
- Где: арена Coca-Cola, Дубай (ОАЭ);
- Во сколько начало: турнир должен стартовать в 19:00 мск, главный бой вечера — ближе к полуночи по Москве;
- Где смотреть: онлайн-трансляция всего шоу будет доступна на Okko.
© PFLПостер февральского боя Усмана Нурмагомедова
© PFL
Постер февральского боя Усмана Нурмагомедова
Нурмагомедов — Дэвис
Доминирующий двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова продолжает отмахиваться от претендентов. Новый соперник — говорливый британец — вряд ли составит конкуренцию Усману, однако "титульник" Дэвис заслужил. У него трехматчевая победная серия и триумф в последнем бою над россиянином Гаджи Рабадановым.
- Коэффициенты: менее 1,1 на Усмана при катастрофических 9,1 на британца.
Мусаев — Курамагомедов
В соглавном событии вечера интриги куда больше. Два непобежденных россиянина Рамазан Курамагомедов и Шамиль Мусаев устроят рубку за чемпионский пояс в полусреднем весе.
- Коэффициенты: 1,2 против 3,5 в пользу Мусаева.
© PFLАфиша боя Курамагомедова против Мусаева
© PFL
Афиша боя Курамагомедова против Мусаева
Помимо этого, в Дубае выступят еще пять наших бойцов — это Амру Магомедов, Касум Касумов, Ренат Хавалов, Маккашарип Зайнуков и Хабиб Набиев.
Все бои турнира PFL Дубай
Основной кард:
- Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис;
- Шамиль Мусаев — Рамазан Курамагомедов;
- Хесус Пинедо — Саламат Исбулаев;
- Абдул Абдурагимов — Кендли Сент-Луис;
- Пуя Рахмани — Карл Уильямс.
Прелимы:
- Амру Магомедов — Колтон Энглунд;
- Тейлор Лапилус — Касум Касумов;
- Ренат Хавалов — Эдгарс Скриверс;
- Амин Аюб — Маккашарип Зайнуков;
- Дениз Кильхольц — Антония Сильванейде;
- Люк Трейнер — Роб Уилкинсон;
- Хабиб Набиев — Ахмед Сами;
- Хайдер Хан — Джони Грегори.