Нурмагомедов против Дэвиса: когда турнир PFL, смотреть онлайн, ставки, кард

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В субботу вечером в Дубае пройдет очередной турнир Professional Fighters League (PFL), в главном событии которого первый номер лиги вне зависимости от весовых категорий (P4P), непобежденный чемпион в легком весе Усман Нурмагомедов (Россия) разделит клетку с победителем прошлогоднего Гран-при Альфи Дэвисом (Великобритания).

PFL Dubai

Когда : 7 февраля;

: 7 февраля; Где : арена Coca-Cola, Дубай (ОАЭ);

: арена Coca-Cola, Дубай (ОАЭ); Во сколько начало : турнир должен стартовать в 19:00 мск, главный бой вечера — ближе к полуночи по Москве;

: турнир должен стартовать в 19:00 мск, главный бой вечера — ближе к полуночи по Москве; Где смотреть: онлайн-трансляция всего шоу будет доступна на Okko.

© PFL Постер февральского боя Усмана Нурмагомедова © PFL Постер февральского боя Усмана Нурмагомедова

Нурмагомедов — Дэвис

Доминирующий двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова продолжает отмахиваться от претендентов. Новый соперник — говорливый британец — вряд ли составит конкуренцию Усману, однако "титульник" Дэвис заслужил. У него трехматчевая победная серия и триумф в последнем бою над россиянином Гаджи Рабадановым.

Коэффициенты: менее 1,1 на Усмана при катастрофических 9,1 на британца.

Мусаев — Курамагомедов

В соглавном событии вечера интриги куда больше. Два непобежденных россиянина Рамазан Курамагомедов и Шамиль Мусаев устроят рубку за чемпионский пояс в полусреднем весе.

Коэффициенты: 1,2 против 3,5 в пользу Мусаева.

© PFL Афиша боя Курамагомедова против Мусаева © PFL Афиша боя Курамагомедова против Мусаева

Помимо этого, в Дубае выступят еще пять наших бойцов — это Амру Магомедов, Касум Касумов, Ренат Хавалов, Маккашарип Зайнуков и Хабиб Набиев.

Все бои турнира PFL Дубай

Основной кард :

Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис;

Шамиль Мусаев — Рамазан Курамагомедов;

Хесус Пинедо — Саламат Исбулаев;

Абдул Абдурагимов — Кендли Сент-Луис;

Пуя Рахмани — Карл Уильямс.

Прелимы :