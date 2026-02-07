Рейтинг@Mail.ru
Нурмагомедов против Дэвиса: когда турнир PFL, смотреть онлайн, ставки, кард
Единоборства
 
09:00 07.02.2026
Нурмагомедов против Дэвиса: когда турнир PFL, смотреть онлайн, ставки, кард
В субботу вечером в Дубае пройдет очередной турнир Professional Fighters League (PFL), в главном событии которого первый номер лиги вне зависимости от весовых... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
единоборства
спорт
анонсы и трансляции матчей
professional fighters league (pfl)
усман нурмагомедов
смешанные боевые искусства (мма)
Нурмагомедов против Дэвиса: когда турнир PFL, смотреть онлайн, ставки, кард

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В субботу вечером в Дубае пройдет очередной турнир Professional Fighters League (PFL), в главном событии которого первый номер лиги вне зависимости от весовых категорий (P4P), непобежденный чемпион в легком весе Усман Нурмагомедов (Россия) разделит клетку с победителем прошлогоднего Гран-при Альфи Дэвисом (Великобритания).

PFL Dubai

  • Когда: 7 февраля;
  • Где: арена Coca-Cola, Дубай (ОАЭ);
  • Во сколько начало: турнир должен стартовать в 19:00 мск, главный бой вечера — ближе к полуночи по Москве;
  • Где смотреть: онлайн-трансляция всего шоу будет доступна на Okko.
Нурмагомедов — Дэвис

Доминирующий двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова продолжает отмахиваться от претендентов. Новый соперник — говорливый британец — вряд ли составит конкуренцию Усману, однако "титульник" Дэвис заслужил. У него трехматчевая победная серия и триумф в последнем бою над россиянином Гаджи Рабадановым.
  • Коэффициенты: менее 1,1 на Усмана при катастрофических 9,1 на британца.

Мусаев — Курамагомедов

В соглавном событии вечера интриги куда больше. Два непобежденных россиянина Рамазан Курамагомедов и Шамиль Мусаев устроят рубку за чемпионский пояс в полусреднем весе.
  • Коэффициенты: 1,2 против 3,5 в пользу Мусаева.
Помимо этого, в Дубае выступят еще пять наших бойцов — это Амру Магомедов, Касум Касумов, Ренат Хавалов, Маккашарип Зайнуков и Хабиб Набиев.

Все бои турнира PFL Дубай

Основной кард:
  • Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис;
  • Шамиль Мусаев — Рамазан Курамагомедов;
  • Хесус Пинедо — Саламат Исбулаев;
  • Абдул Абдурагимов — Кендли Сент-Луис;
  • Пуя Рахмани — Карл Уильямс.
Прелимы:
  • Амру Магомедов — Колтон Энглунд;
  • Тейлор Лапилус — Касум Касумов;
  • Ренат Хавалов — Эдгарс Скриверс;
  • Амин Аюб — Маккашарип Зайнуков;
  • Дениз Кильхольц — Антония Сильванейде;
  • Люк Трейнер — Роб Уилкинсон;
  • Хабиб Набиев — Ахмед Сами;
  • Хайдер Хан — Джони Грегори.
