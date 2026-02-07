Рейтинг@Mail.ru
"Привело к необратимым последствиям": Крянин высказался о гонке Непряевой
Лыжные гонки
 
18:35 07.02.2026 (обновлено: 19:46 07.02.2026)
"Привело к необратимым последствиям": Крянин высказался о гонке Непряевой
"Привело к необратимым последствиям": Крянин высказался о гонке Непряевой
Член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил РИА Новости, что попытка россиянки Дарьи Непряевой удержаться в ведущей группе лыжниц в
"Привело к необратимым последствиям": Крянин высказался о гонке Непряевой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил РИА Новости, что попытка россиянки Дарьи Непряевой удержаться в ведущей группе лыжниц в скиатлоне на Олимпиаде вселяет надежду на то, что у нее получится завоевать медали.
Непряева в субботу финишировала 17-й в скиатлоне. Российская лыжница преодолела 20-километровую дистанцию (10 км классическим ходом и 10 км свободным) за 57 минут 41,3 секунды и отстала от победительницы шведки Фриды Карлссон на 3 минуты 56,1 секунды.
Бородавко поддержал Непряеву после 17-го места в скиатлоне на Олимпиаде
Вчера, 16:32
"Падение привело к необратимым последствиям. Дарья пыталась удержаться в группе, в которой находилась в начале гонки, но эта незапланированная ситуация в итоге и привела к 17-му месту. Если бы все сложилось нормально, она могла бы оказать сопротивление, и тогда гонка могла бы пойти по более удачному сценарию. Это опыт, и я надеюсь, что в следующих гонках все будет по-другому. При этом сама попытка удержаться в ведущей группе вселяет надежду", - сказал Крянин.
"Ставка сейчас на то, что звезды сойдутся: все получится, смазчики отработают на максимуме, у Дарьи будет хорошее настроение. Она уже все пережила, и надеюсь, дальше все сложится так, как нам бы хотелось", - отметил Крянин.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 22 февраля. Во вторник, 10 февраля, состоится спринт.
