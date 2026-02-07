"Привело к необратимым последствиям": Крянин высказался о гонке Непряевой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил РИА Новости, что попытка россиянки Дарьи Непряевой удержаться в ведущей группе лыжниц в скиатлоне на Олимпиаде вселяет надежду на то, что у нее получится завоевать медали.

"Ставка сейчас на то, что звезды сойдутся: все получится, смазчики отработают на максимуме, у Дарьи будет хорошее настроение. Она уже все пережила, и надеюсь, дальше все сложится так, как нам бы хотелось", - отметил Крянин.