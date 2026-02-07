https://ria.ru/20260207/nepryaeva-2072911635.html
Непряева рассказала о поддержке болельщиков во время скиатлона
Непряева рассказала о поддержке болельщиков во время скиатлона
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева заявила, что получила большую поддержку от болельщиков во время скиатлона, который прошел в рамках зимних Олимпийских игр в Италии.
Непряева в субботу финишировала 17-й в скиатлоне. Российская лыжница преодолела 20-километровую дистанцию (10 км классическим ходом и 10 км свободным) за 57 минут 41,3 секунды и отстала от победительницы шведки Фриды Карлссон
на 3 минуты 56,1 секунды.
«
"Мне кажется, у меня здесь самая большая поддержка. Я на каждом подъеме слышу свое имя. На старте так вообще кричали только "Даша". Даже было немножко неудобно перед остальными", - заявила спортсменка в интервью, опубликованном в Telegram-канале
Okko.
На первых 10 километрах скиатлона Непряева упала на спуске, однако сумела продолжить гонку.
"На самом деле сегодня был просто ужаснейший скиатлон для меня. Была очень тяжелая гонка, которая не задалась для меня с самого начала. На классической части испытывала очень много проблем и трудностей. Было очень тяжело, было еще падение, которое окончательно выбило меня. Каша везде, лыжа просто врезалась и повела в другую сторону. Какое сильное падение было на первом круге у большей части группы, я вот так на третьем круге улетела", - добавила спортсменка.
Олимпийские игры в Милане
и Кортина-д'Ампеццо
продлятся до 22 февраля. Во вторник, 10 февраля, состоится спринт.