Непряева рассказала о поддержке болельщиков во время скиатлона

"На самом деле сегодня был просто ужаснейший скиатлон для меня. Была очень тяжелая гонка, которая не задалась для меня с самого начала. На классической части испытывала очень много проблем и трудностей. Было очень тяжело, было еще падение, которое окончательно выбило меня. Каша везде, лыжа просто врезалась и повела в другую сторону. Какое сильное падение было на первом круге у большей части группы, я вот так на третьем круге улетела", - добавила спортсменка.