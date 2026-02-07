Рейтинг@Mail.ru
МИД Украины не накажет Мудрика за высмеивание жертв Волынской резни - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Футбол
 
15:25 07.02.2026
МИД Украины не накажет Мудрика за высмеивание жертв Волынской резни
МИД Украины не накажет Мудрика за высмеивание жертв Волынской резни
Министерство иностранных дел Украины заявило, что ведомство не уполномочено инициировать дисциплинарные разбирательства в отношении украинского футболиста... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
михаил мудрик, вокруг спорта, спорт
Футбол, Михаил Мудрик, Вокруг спорта, Спорт
МИД Украины не накажет Мудрика за высмеивание жертв Волынской резни

МИД Украины не накажет Мудрика за высмеивание польских жертв Волынской резни

© Соцсети футболистаМихаил Мудрик
Михаил Мудрик - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Соцсети футболиста
Михаил Мудрик. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины заявило, что ведомство не уполномочено инициировать дисциплинарные разбирательства в отношении украинского футболиста "Челси" Михаила Мудрика, который ранее высмеял жертв трагедии Волынской резни.
Ранее Мудрик получил 28-дневный бан на киберспортивной платформе после того, как во время игры в Counter-Strike 2 против соперника из Польши он позволил себе грубые высказывания на тему Волынской резни, устроенной украинскими националистами против польского населения на западе Украины в 1943–1944 годах. Украинец написал следующее: "Волынь" ты будешь помнить вечно, бомж".
Футболист ФК Челси Михаил Мудрик - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Мудрик хочет выступить на ОИ-2028
19 сентября 2025, 22:57
В своем ответе польским СМИ МИД Украины утверждает, что ведомство выступает "за ответственный и уважительный подход к сложным главам общей украинско-польской истории", а любые неуважительные слова к "памяти жертв трагедии или наносящие вред польской нации, противоречат этому подходу", однако министерство не осуществляет контроль над словами частных лиц, особенно в неофициальном контексте.
"Согласно информации, имеющейся в распоряжении МИД Украины, вышеупомянутый футболист не действует от имени Украины и не является членом сборной Украины по футболу. Поэтому министерство не уполномочено инициировать дисциплинарные разбирательства в отношении таких спортсменов или комментировать их частные заявления", - цитирует ответ украинской стороны Przeglad Sportowy.
В январе стало известно, что отбывавший дисквалификацию за допинг Мудрик урегулировал дело, связанное с отстранением, и в скором времени может вернуться к тренировкам. В декабре 2024 года "Челси" сообщил о положительном результате допинг-теста Мудрика. В июне стало известно, что допинг-проба Б полузащитника дала положительный результат. В сентябре Би-би-си сообщила, что Мудрик употребил мельдоний во время сборов национальной команды Украины. По информации издания Marca, лондонский клуб расторг контракт с полузащитником.
Михаил Мудрик - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
СМИ: Мудрик употребил мельдоний в расположении сборной Украины
17 сентября 2025, 09:29
 
ФутболМихаил МудрикВокруг спортаСпорт
 
