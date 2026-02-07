МИД Украины не накажет Мудрика за высмеивание жертв Волынской резни

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины заявило, что ведомство не уполномочено инициировать дисциплинарные разбирательства в отношении украинского футболиста "Челси" Михаила Мудрика, который ранее высмеял жертв трагедии Волынской резни.
Ранее Мудрик получил 28-дневный бан на киберспортивной платформе после того, как во время игры в Counter-Strike 2 против соперника из Польши он позволил себе грубые высказывания на тему Волынской резни, устроенной украинскими националистами против польского населения на западе Украины в 1943–1944 годах. Украинец написал следующее: "Волынь" ты будешь помнить вечно, бомж".
В своем ответе польским СМИ МИД Украины утверждает, что ведомство выступает "за ответственный и уважительный подход к сложным главам общей украинско-польской истории", а любые неуважительные слова к "памяти жертв трагедии или наносящие вред польской нации, противоречат этому подходу", однако министерство не осуществляет контроль над словами частных лиц, особенно в неофициальном контексте.
"Согласно информации, имеющейся в распоряжении МИД Украины, вышеупомянутый футболист не действует от имени Украины и не является членом сборной Украины по футболу. Поэтому министерство не уполномочено инициировать дисциплинарные разбирательства в отношении таких спортсменов или комментировать их частные заявления", - цитирует ответ украинской стороны Przeglad Sportowy.
В январе стало известно, что отбывавший дисквалификацию за допинг Мудрик урегулировал дело, связанное с отстранением, и в скором времени может вернуться к тренировкам. В декабре 2024 года "Челси" сообщил о положительном результате допинг-теста Мудрика. В июне стало известно, что допинг-проба Б полузащитника дала положительный результат. В сентябре Би-би-си сообщила, что Мудрик употребил мельдоний во время сборов национальной команды Украины. По информации издания Marca, лондонский клуб расторг контракт с полузащитником.
