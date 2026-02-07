МИД Украины не накажет Мудрика за высмеивание жертв Волынской резни

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины заявило, что ведомство не уполномочено инициировать дисциплинарные разбирательства в отношении украинского футболиста "Челси" Михаила Мудрика, который ранее высмеял жертв трагедии Волынской резни.

Ранее Мудрик получил 28-дневный бан на киберспортивной платформе после того, как во время игры в Counter-Strike 2 против соперника из Польши он позволил себе грубые высказывания на тему Волынской резни, устроенной украинскими националистами против польского населения на западе Украины в 1943–1944 годах. Украинец написал следующее: " Волынь " ты будешь помнить вечно, бомж".

В своем ответе польским СМИ МИД Украины утверждает, что ведомство выступает "за ответственный и уважительный подход к сложным главам общей украинско-польской истории", а любые неуважительные слова к "памяти жертв трагедии или наносящие вред польской нации, противоречат этому подходу", однако министерство не осуществляет контроль над словами частных лиц, особенно в неофициальном контексте.

"Согласно информации, имеющейся в распоряжении МИД Украины, вышеупомянутый футболист не действует от имени Украины и не является членом сборной Украины по футболу. Поэтому министерство не уполномочено инициировать дисциплинарные разбирательства в отношении таких спортсменов или комментировать их частные заявления", - цитирует ответ украинской стороны Przeglad Sportowy.