13:12 07.02.2026 (обновлено: 13:33 07.02.2026)
Спортсмены становятся заложниками политики из-за игр МОК, заявил Свищев
спорт, дмитрий свищев, международный олимпийский комитет (мок), госдума рф
Спорт, Дмитрий Свищев, Международный олимпийский комитет (МОК), Госдума РФ
Дмитрий Свищев. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Спортсмены становятся заложниками политических ситуаций из-за игр Международного олимпийского комитета (МОК), заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Делегации США и Израиля на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии были встречены свистом со стороны части публики на стадионе "Сан-Сиро". Бах возглавлял МОК с сентября 2013-го по июнь 2025 года.
"Это очень плохо. Для спортсмена Олимпиада - это праздник, возможно, самый большой в жизни. Атлеты приезжают с хорошим настроением, с надеждой, а становятся заложниками политических ситуаций. МОК знал, что возможно некорректное поведение зрителей, но ничего сделать не может", - сказал Свищев.
"Конечно, спортсмены сильные и справятся с этой проблематикой. Но они не должны быть заложниками политических ситуаций в мире. Не играл бы МОК в политические игры, то наши бы тоже шли с флагом и никто бы их не освистывал. Олимпиада - это спорт для атлетов и для болельщиков, а не для политиков", - добавил он.
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Васильев заявил, что болельщики еще не раз покажут флаг России на Олимпиаде
СпортДмитрий СвищевМеждународный олимпийский комитет (МОК)Госдума РФ
 
