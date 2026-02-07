https://ria.ru/20260207/malinin-2072944147.html
Малинин исполнил сальто в прокате на Олимпиаде в Милане
Малинин исполнил сальто в прокате на Олимпиаде в Милане
Американский фигурист Илья Малинин исполнил сальто назад в ходе короткой программы на командном турнире Олимпийских игр в итальянских Милане и... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
фигурное катание
спорт
милан
кортина-д'ампеццо
илья малинин
юма кагияма
международный союз конькобежцев (isu)
зимние олимпийские игры 2026
милан
кортина-д'ампеццо
Фигурное катание, Спорт, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Илья Малинин, Юма Кагияма, Международный союз конькобежцев (ISU), Зимние Олимпийские игры 2026
Малинин исполнил сальто в прокате на Олимпиаде в Милане
Малинин исполнил сальто в короткой программе на Олимпиаде