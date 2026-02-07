Рейтинг@Mail.ru
Малинин исполнил сальто в прокате на Олимпиаде в Милане
Фигурное катание
Фигурное катание
 
23:22 07.02.2026 (обновлено: 23:41 07.02.2026)
Малинин исполнил сальто в прокате на Олимпиаде в Милане
Малинин исполнил сальто в прокате на Олимпиаде в Милане
Малинин исполнил сальто в прокате на Олимпиаде в Милане
Американский фигурист Илья Малинин исполнил сальто назад в ходе короткой программы на командном турнире Олимпийских игр в итальянских Милане и...
фигурное катание
спорт
милан
кортина-д'ампеццо
илья малинин
юма кагияма
международный союз конькобежцев (isu)
зимние олимпийские игры 2026
милан
кортина-д'ампеццо
спорт, милан, кортина-д'ампеццо, илья малинин, юма кагияма, международный союз конькобежцев (isu), зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Илья Малинин, Юма Кагияма, Международный союз конькобежцев (ISU), Зимние Олимпийские игры 2026
Малинин исполнил сальто в прокате на Олимпиаде в Милане

Малинин исполнил сальто в короткой программе на Олимпиаде

© Фото : Социальные сети Ильи МалининаИлья Малинин
Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : Социальные сети Ильи Малинина
Илья Малинин. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американский фигурист Илья Малинин исполнил сальто назад в ходе короткой программы на командном турнире Олимпийских игр в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
По итогам выступления он занял второе место, набрав 98,00 балла, выиграл японец Юма Кагияма (108,67).
В 2024 году Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил фигуристам исполнять сальто в соревновательных программах с сезона-2024/25. Элемент был запрещен с 1976 года.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист.
Фигурное катаниеСпортМиланКортина-д'АмпеццоИлья МалининЮма КагиямаМеждународный союз конькобежцев (ISU)Зимние Олимпийские игры 2026
 
