Малинин не смог выиграть короткую программу в команднике Олимпиады - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Фигурное катание
 
23:11 07.02.2026 (обновлено: 00:57 08.02.2026)
Малинин не смог выиграть короткую программу в команднике Олимпиады
Малинин не смог выиграть короткую программу в команднике Олимпиады
Сборная США лидирует в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Италии после исполнения коротких программ.
фигурное катание
спорт
илья малинин
юма кагияма
этери тутберидзе
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сборная США лидирует в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Италии после исполнения коротких программ.
В субботу короткие программы показали мужчины-одиночники. Победил японец Юма Кагияма (108,67 балла), вторым стал американец Илья Малинин (98,00), третьим - канадец Стивен Гоголев (92,99). Подопечный российского тренера Этери Тутберидзе грузин Ника Эгадзе (84,37) занял шестое место.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Гуменнику заменили музыку для выступления на Олимпиаде
Вчера, 21:52
В пятницу короткие программы в рамках командного турнира показали одиночницы, танцевальные дуэты и спортивные пары.
Перед произвольными программами в командном турнире лидирует сборная США (34 очка). Далее идут команды Японии (33), Италии (28), Канады (27) и Грузии (25).
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
У Петросян нет проблем с авторскими правами перед ОИ, сообщил источник
Вчера, 19:26
 
