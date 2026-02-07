https://ria.ru/20260207/malinin-2072943946.html
Малинин не смог выиграть короткую программу в команднике Олимпиады
Малинин не смог выиграть короткую программу в команднике Олимпиады
Сборная США лидирует в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Италии после исполнения коротких программ. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Малинин не смог выиграть короткую программу в команднике Олимпиады
Малинин стал вторым в короткой программе на командном турнире Олимпиады