Плющенко назвал фигуристку Костылеву воином после победы с травмой

"Мы справились с этой задачей. Главное, что девочка справилась. В последние дни было много целиковых прокатов произвольной программы. Не по одному разу в день и даже не по пять. Предложил Лене исполнять два тройных акселя в произвольной программе, и она согласилась. Костылева не просто боец, она воин! Сейчас она катается с травмой ахилла, из-за чего пришлось отказаться от тройного лутца, но с элементами ультра-си Лена справилась. Турнир закончен, нужно залечить травмы и двигаться дальше", - сказал Плющенко.