Рейтинг@Mail.ru
Плющенко назвал фигуристку Костылеву воином после победы с травмой - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
13:26 07.02.2026 (обновлено: 13:33 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/kostyleva-2072882410.html
Плющенко назвал фигуристку Костылеву воином после победы с травмой
Плющенко назвал фигуристку Костылеву воином после победы с травмой - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Плющенко назвал фигуристку Костылеву воином после победы с травмой
Тренер Евгений Плющенко в интервью РИА Новости назвал двукратную чемпионку России среди юниорок Елену Костылеву воином после победы на юниорском первенстве... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T13:26:00+03:00
2026-02-07T13:33:00+03:00
фигурное катание
спорт
евгений плющенко
елена костылева (фигурное катание)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026123488_0:1:3058:1721_1920x0_80_0_0_639a0ebc812d2ceb395a2b2b179de287.jpg
https://ria.ru/20260206/kostyleva-2072767609.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026123488_380:0:2677:1723_1920x0_80_0_0_83019b3d2e02a0b4e79997396aa68a9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, евгений плющенко, елена костылева (фигурное катание)
Фигурное катание, Спорт, Евгений Плющенко, Елена Костылева (фигурное катание)
Плющенко назвал фигуристку Костылеву воином после победы с травмой

Плющенко назвал Костылеву воином после победы на юниорском ЧР с травмой

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЕлена Костылева
Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Елена Костылева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости, Борис Ходоровский. Тренер Евгений Плющенко в интервью РИА Новости назвал двукратную чемпионку России среди юниорок Елену Костылеву воином после победы на юниорском первенстве России с травмой ноги.
В пятницу Костылева во второй раз в карьере стала победительницей юниорского первенства России.
«
"Мы справились с этой задачей. Главное, что девочка справилась. В последние дни было много целиковых прокатов произвольной программы. Не по одному разу в день и даже не по пять. Предложил Лене исполнять два тройных акселя в произвольной программе, и она согласилась. Костылева не просто боец, она воин! Сейчас она катается с травмой ахилла, из-за чего пришлось отказаться от тройного лутца, но с элементами ультра-си Лена справилась. Турнир закончен, нужно залечить травмы и двигаться дальше", - сказал Плющенко.
Полностью интервью с Евгением Плющенко читайте в понедельник на сайте РИА Новости.
Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Костылева призналась, что считает Плющенко "вторым отцом"
6 февраля, 18:02
 
Фигурное катаниеСпортЕвгений ПлющенкоЕлена Костылева (фигурное катание)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Боруссия Д
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Челси
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Мальорка
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Наполи
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Байер
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Эльче
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Тоттенхэм
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    С. Бейлек
    Е. Александрова
    76
    61
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала