20:50 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/korzhova-2072934367.html
Коржовой сложно было рассчитывать на высокое место на Играх, считает Журова
светлана журова
конькобежный спорт
зимние олимпийские игры 2026
светлана журова, конькобежный спорт, зимние олимпийские игры 2026
Светлана Журова, Конькобежный спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Ксения Коржова
Ксения Коржова
© РИА Новости
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российской конькобежке Ксении Коржовой объективно было сложно рассчитывать на высокое место на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Коржова в субботу стала 12-й на дистанции 3000 метров. Победу с олимпийским рекордом одержала итальянка Франческа Лоллобриджида. Российские конькобежцы с 2022 года не выступали на международной арене, только в сезоне-2025/2026 они в ограниченном количестве были допущены до участия в олимпийских квалификационных турнирах, которыми стали этапы Кубка мира.
«
"Ксения выступала с позитивным настроением, было видно, что она была очень заряжена на хорошую борьбу и результат. Но в ее ситуации было сложно рассчитывать на высокое место. Это раньше в России была большая конкуренция на этой дистанции, и победитель чемпионата страны практически автоматом мог рассчитывать на олимпийское золото. А сейчас есть, может быть, одна или максимум две-три спортсменки, которые между собой могут соревноваться. Более высокие результаты рождает только конкуренция", - сказала Журова.
"Насте Семеновой в масс-старте тоже будет тяжело. Для высоких результатов на Олимпиаде требуются другие скорости и, главное, опыт борьбы на таких скоростях. Получить же его у наших спортсменок не было возможности, так как они очень мало выступали на международной арене. А им нужно и соперниц знать досконально, чего от них ожидать на дистанции. Думаю, и у Насти, и у Ксении все победы впереди", - добавила олимпийская чемпионка.
Еще одной проблемой в подготовке россиянок к Олимпиаде Журова назвала отсутствие в России высокогорных катков. "У нас все катки равнинные. И это значит, что конькобежной специфической подготовки, которая крайне важна, особенно на их дистанциях, у них не было. Я говорю объективные вещи: одно дело покататься на велосипеде в горах, а другое - получить специфическую подготовку, которую получает весь мир. Американцы и канадцы тренируются в Калгари, немцы в Инцеле. Раньше и мы могли туда поехать, теперь не можем. Когда я говорю об этом, кто-то может подумать: вот, соперники бегут на допинге, а мы нет. Это природный допинг, скажем так. Он разрешен и называется среднегорной подготовкой. Если у лыжников такие базы в России есть, то у конькобежцев и шорт-трека нет", - подчеркнула собеседница агентства.
"Если на будущее нам конькобежный спорт, в котором разыгрывается 14 олимпийских медалей, а вместе с шорт-треком 24, важен для общей командной копилки, мы должны понимать, что нам нужен каток, который повыше, чем равнинные. В советское время мы тренировались на "Медео", я начиная с 13 лет минимум три месяца в год там проводила. Но сейчас это Казахстан, да и каток там не того уже уровня. Строить каток нужно в Приэльбрусье, например. Тогда мы могли бы говорить о возможном возвращении большой плеяды конькобежцев", - заключила Журова.
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Дворкович рассказал, были ли проблемы на ОИ у болельщиков в форме СССР
Вчера, 20:20
 
Светлана ЖуроваКонькобежный спортЗимние Олимпийские игры 2026
 
