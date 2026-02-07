Коржовой сложно было рассчитывать на высокое место на Играх, считает Журова

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российской конькобежке Ксении Коржовой объективно было сложно рассчитывать на высокое место на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.

Коржова в субботу стала 12-й на дистанции 3000 метров. Победу с олимпийским рекордом одержала итальянка Франческа Лоллобриджида . Российские конькобежцы с 2022 года не выступали на международной арене, только в сезоне-2025/2026 они в ограниченном количестве были допущены до участия в олимпийских квалификационных турнирах, которыми стали этапы Кубка мира.

« "Ксения выступала с позитивным настроением, было видно, что она была очень заряжена на хорошую борьбу и результат. Но в ее ситуации было сложно рассчитывать на высокое место. Это раньше в России была большая конкуренция на этой дистанции, и победитель чемпионата страны практически автоматом мог рассчитывать на олимпийское золото. А сейчас есть, может быть, одна или максимум две-три спортсменки, которые между собой могут соревноваться. Более высокие результаты рождает только конкуренция", - сказала Журова.

"Насте Семеновой в масс-старте тоже будет тяжело. Для высоких результатов на Олимпиаде требуются другие скорости и, главное, опыт борьбы на таких скоростях. Получить же его у наших спортсменок не было возможности, так как они очень мало выступали на международной арене. А им нужно и соперниц знать досконально, чего от них ожидать на дистанции. Думаю, и у Насти, и у Ксении все победы впереди", - добавила олимпийская чемпионка.

Еще одной проблемой в подготовке россиянок к Олимпиаде Журова назвала отсутствие в России высокогорных катков. "У нас все катки равнинные. И это значит, что конькобежной специфической подготовки, которая крайне важна, особенно на их дистанциях, у них не было. Я говорю объективные вещи: одно дело покататься на велосипеде в горах, а другое - получить специфическую подготовку, которую получает весь мир. Американцы и канадцы тренируются в Калгари, немцы в Инцеле. Раньше и мы могли туда поехать, теперь не можем. Когда я говорю об этом, кто-то может подумать: вот, соперники бегут на допинге, а мы нет. Это природный допинг, скажем так. Он разрешен и называется среднегорной подготовкой. Если у лыжников такие базы в России есть, то у конькобежцев и шорт-трека нет", - подчеркнула собеседница агентства.