Российская конькобежка заняла 12-е место в забеге на 3000 метров на Играх
19:24 07.02.2026 (обновлено: 19:30 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/korzhova-2072927209.html
Российская конькобежка заняла 12-е место в забеге на 3000 метров на Играх
Российская конькобежка заняла 12-е место в забеге на 3000 метров на Играх

Конькобежка Коржова стала 12-й в забеге на 3000 м на Олимпийских играх

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российская конькобежка Ксения Коржова заняла 12-е место в забеге на 3000 метров на Олимпиаде.
На соревнованиях в Милане 21-летняя Коржова преодолела дистанцию за 4 минуты 5,83 секунды. Победительницей с олимпийским рекордом стала итальянка Франческа Лоллобриджида (3.54,28). Второе место заняла норвежка Рагне Виклунн (отставание - 2,26 секунды), третье - канадка Валери Мальте (+2,65). Лоллобриджиде в субботу исполнилось 35 лет.
Трехкратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира чешка Мартина Сабликова снялась с соревнований. Ранее 38-летняя спортсменка сообщила, что испытывает недомогание.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
