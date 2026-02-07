Российская конькобежка заняла 12-е место в забеге на 3000 метров на Играх

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российская конькобежка Ксения Коржова заняла 12-е место в забеге на 3000 метров на Олимпиаде.

Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист.