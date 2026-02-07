Кнороз со своим лучшим результатом в сезоне победила на "Русской зиме"

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Полина Кнороз стала победительницей в прыжках с шестом на международных легкоатлетических соревнованиях "Русская зима", которые прошли в Москве.

Она преодолела планку на высоте 4,80 метра и показала лучший для себя результат в текущем сезоне. В мире выше прыгнула на данный момент лишь американка Хана Молл (4,88). Второй на соревнованиях стала Татьяна Калинина (4,50), третьей - Ирина Михайлова (4,40).

Призовой фонд соревнований превышает 10 миллионов рублей. За победу спортсмены получат 170 тысяч рублей.

Результаты соревнований в других дисциплинах:

бег на 60 м с барьерами, мужчины: 1. Артем Макаренко (7,58), 2. Семен Манаков (7,69), 3. Анатолий Киселев (7,72);

бег на 60 м с барьерами, женщины: 1. Дарья Осипова (7,99), 2. Грейсис Робле (Куба; 8,10), 3. Вероника Ратиева (8,20);

бег на 60 м женщины: 1. Юлия Караваева (7,12), 2. Лираний Алонсо (Доминиканская Республика; 7,178), 3. Ана Каролина Азеведо (Бразилия; 7,180);

прыжки в высоту, мужчины: 1. Данил Лысенко (2,30 метра), 2. Степан Веткин (2,30), 3. Матвей Тычинкин (2,25);

прыжки в высоту, женщины: 1. Кристина Королева (1,92), 2. Дакси Аделина (Куба; 1,89), 3. Карина Демидик (Белоруссия, 1,89);

бег на 3000 м, мужчины: 1. Гемечу Годана (Эфиопия; 7.43,93), 2. Эйоб Симегн (Эфиопия; 7.46,07), 3. Мубин Хаджи (Эфиопия; 7.46,33);

толкание ядра, мужчины: 1. Олег Томашевич (Белоруссия; 20,42 м), 2. Максим Афонин (20,35), 3. Андрей Рарес (20,27);

бег на 800 м, мужчины: 1. Слиман Мула (Алжир; 1.45,48), 2. Ноа Кибет (Кения; 1.45,77), 3. Дмитрий Пасечник (1.47,45);

бег на 1500 м, женщины: 1. Хави Абера (Эфиопия; 4.09,90), 2. Бешату Гета (Эфиопия; 4.11,90), 3. Светлана Аплачкина (4.11,93);

бег на 400 м, мужчины: 1. Данил Вешняков (46,64), 2. Никита Рыбак (47,003), 2. Самсон Натаниэль (Нигерия; 47,003);

бег на 400 м, женщины: 1. Полина Ткалич (52,28), 2. Анна Садовничева (52,98), 3. Дарья Тихонова (53,31);