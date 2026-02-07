Рейтинг@Mail.ru
Команда KHL RUS Stars обыграла KHL Ural Stars и вышла в финал Матча звезд - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
16:35 07.02.2026
Команда KHL RUS Stars обыграла KHL Ural Stars и вышла в финал Матча звезд
Команда KHL RUS Stars обыграла KHL Ural Stars и вышла в финал Матча звезд
Команда KHL RUS Stars одержала победу над KHL Ural Stars в полуфинале Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 07.02.2026
екатеринбург
спорт, екатеринбург, константин окулов, вадим шипачев, алексей василевский, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Екатеринбург, Константин Окулов, Вадим Шипачев, Алексей Василевский, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Команда KHL RUS Stars обыграла KHL Ural Stars и вышла в финал Матча звезд

Команда KHL RUS Stars обыграла KHL Ural Stars и вышла в финал Матча звезд КХЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Команда KHL RUS Stars одержала победу над KHL Ural Stars в полуфинале Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Екатеринбурге на "УГМК Арене" и завершилась со счетом 6:3 в пользу KHL RUS Stars. В составе победителей дублями отметились Константин Окулов (3-я и 20-я минуты) и Андрей Белозеров (16, 19), шайбы также забросили Вадим Шипачев (5) и Егор Аланов (9). У KHL Ural Stars отличились Алексей Василевский (7), Джесси Блэкер (11) и Дмитрий Силантьев (14).
В финале KHL RUS Stars 8 февраля сыграет против команды KHL U23 Stars, состоящей из игроков до 23 лет. В матче за третье место KHL Ural Stars встретится со сборной легионеров KHL World Stars.
Василевский выиграл конкурс на самый эффектный буллит в мастер-шоу КХЛ
ХоккейСпортЕкатеринбургКонстантин ОкуловВадим ШипачевАлексей ВасилевскийКХЛ 2025-2026
 
