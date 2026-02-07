https://ria.ru/20260207/kkhl-2072889578.html
Хоккеисты KHL U23 Stars обыграли KHL World Stars и вышли в финал
Хоккеисты KHL U23 Stars обыграли KHL World Stars и вышли в финал
Команда KHL U23 Stars из игроков до 23 лет одержала победу над сборной легионеров KHL World Stars в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышла в... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
хоккей
спорт
екатеринбург
эндрю потуральски
даниэл спронг
кевин лабанк
континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккеисты KHL U23 Stars обыграли KHL World Stars и вышли в финал
Хоккеисты KHL U23 Stars обыграли KHL World Stars и вышли в финал Матча звезд КХЛ