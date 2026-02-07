Рейтинг@Mail.ru
Хоккеисты KHL U23 Stars обыграли KHL World Stars и вышли в финал
Хоккей
 
14:25 07.02.2026
Хоккеисты KHL U23 Stars обыграли KHL World Stars и вышли в финал
Хоккеисты KHL U23 Stars обыграли KHL World Stars и вышли в финал
Команда KHL U23 Stars из игроков до 23 лет одержала победу над сборной легионеров KHL World Stars в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышла в... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
хоккей
спорт
екатеринбург
эндрю потуральски
даниэл спронг
кевин лабанк
континентальная хоккейная лига (кхл)
екатеринбург
Новости
спорт, екатеринбург, эндрю потуральски, даниэл спронг, кевин лабанк, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Екатеринбург, Эндрю Потуральски, Даниэл Спронг, Кевин Лабанк, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Хоккеисты KHL U23 Stars обыграли KHL World Stars и вышли в финал

Хоккеисты KHL U23 Stars обыграли KHL World Stars и вышли в финал Матча звезд КХЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Команда KHL U23 Stars из игроков до 23 лет одержала победу над сборной легионеров KHL World Stars в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышла в финал турнира.
Встреча прошла в Екатеринбурге на "УГМК Арене" и завершилась со счетом 8:5 в пользу KHL U23 Stars. В составе победителей дублями отметились Егор Виноградов (7-я и 11-я минуты), Матвей Короткий (10, 17) и Егор Сурин (оба гола - 20), шайбы также забросили Артем Бондарь (5) и Никита Евсеев (16). У KHL World Stars дубли оформили Эндрю Потуральски (5, 14) и Даниэль Спронг (3, 20), также отличился Кевин Лабанк (20).
Матч звезд КХЛ 2026 проходит 7 и 8 февраля в Екатеринбурге. Другой финалист турнира определится по итогам встречи команд KHL Ural Stars и KHL RUS Stars. В воскресенье сборные сыграют в финале и матче за третье место.
Дацюк будет задействован в Матче звезд КХЛ в Екатеринбурге, заявил Морозов
6 февраля, 22:11
 
Хоккей
 
