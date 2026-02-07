Сборная России до 17 лет выиграла хоккейный Кубок будущего

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сборная России по хоккею до 17 лет стала победителем Кубка будущего, который проходил в Минске.

В субботу в последнем матче турнира сборная России до 18 лет обыграла команду Белоруссии до 20 лет со счетом 3:2 благодаря шайбам Евгения Якунина (9-я минута), Сергея Скворцова (18) и Матвея Коткова (44). У проигравших шайбы забросили Артем Капустин (50) и Илья Лахнов (55).

Сборная России до 17 лет стала победителем турнира, набрав 5 очков. Сборная России U18 (4 очка) заняла второе место, на третьей строчке расположилась сборная Белоруссии U20 (4), на четвертом - сборная Белоруссии U18 (0).