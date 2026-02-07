Рейтинг@Mail.ru
Сборная России до 17 лет выиграла хоккейный Кубок будущего
07.02.2026
Сборная России до 17 лет выиграла хоккейный Кубок будущего
Сборная России по хоккею до 17 лет стала победителем Кубка будущего, который проходил в Минске.
2026
сборная россии по хоккею с шайбой, юниорская сборная россии по хоккею
Хоккей, Сборная России по хоккею с шайбой, Юниорская сборная России по хоккею
Сборная России до 17 лет выиграла хоккейный Кубок будущего

Сборная России по хоккею до 17 лет выиграла Кубок будущего

© Фото : пресс-служба федерации хоккея РоссииЛига Ставок Кубок Будущего. Матч Россия - Белоруссия
Лига Ставок Кубок Будущего. Матч Россия - Белоруссия - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : пресс-служба федерации хоккея России
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сборная России по хоккею до 17 лет стала победителем Кубка будущего, который проходил в Минске.
В субботу в последнем матче турнира сборная России до 18 лет обыграла команду Белоруссии до 20 лет со счетом 3:2 благодаря шайбам Евгения Якунина (9-я минута), Сергея Скворцова (18) и Матвея Коткова (44). У проигравших шайбы забросили Артем Капустин (50) и Илья Лахнов (55).
Сборная России до 17 лет стала победителем турнира, набрав 5 очков. Сборная России U18 (4 очка) заняла второе место, на третьей строчке расположилась сборная Белоруссии U20 (4), на четвертом - сборная Белоруссии U18 (0).
Кубок будущего прошел в столице Белоруссии в четвертый раз. Три предыдущих розыгрыша завершились победами белорусской "молодежки".
