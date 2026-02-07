https://ria.ru/20260207/khokkey-2072933069.html
Сборная России до 17 лет выиграла хоккейный Кубок будущего
Сборная России до 17 лет выиграла хоккейный Кубок будущего
Сборная России по хоккею до 17 лет стала победителем Кубка будущего, который проходил в Минске. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942932519_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_e3e1ae91218841c92d8c2f2f33853ac4.jpg
https://ria.ru/20260207/mitchlav-2072921038.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942932519_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_552696c860733941901ed3e30f26db81.jpg
Сборная России до 17 лет выиграла хоккейный Кубок будущего
Сборная России по хоккею до 17 лет выиграла Кубок будущего
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сборная России по хоккею до 17 лет стала победителем Кубка будущего, который проходил в Минске.
В субботу в последнем матче турнира сборная России до 18 лет обыграла команду Белоруссии до 20 лет со счетом 3:2 благодаря шайбам Евгения Якунина (9-я минута), Сергея Скворцова (18) и Матвея Коткова (44). У проигравших шайбы забросили Артем Капустин (50) и Илья Лахнов (55).
Сборная России до 17 лет стала победителем турнира, набрав 5 очков. Сборная России U18 (4 очка) заняла второе место, на третьей строчке расположилась сборная Белоруссии U20 (4), на четвертом - сборная Белоруссии U18 (0).
Кубок будущего прошел в столице Белоруссии в четвертый раз. Три предыдущих розыгрыша завершились победами белорусской "молодежки".