Василевского и Сорокина назвали фаворитами на приз лучшему вратарю НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
08:23 07.02.2026
Василевского и Сорокина назвали фаворитами на приз лучшему вратарю НХЛ
Василевского и Сорокина назвали фаворитами на приз лучшему вратарю НХЛ - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Василевского и Сорокина назвали фаворитами на приз лучшему вратарю НХЛ
Вратарь клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский занял первое место среди претендентов на приз лучшему вратарю сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ)... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
хоккей
спорт
андрей василевский
илья сорокин
никита кучеров
тампа-бэй лайтнинг
нью-йорк айлендерс
монреаль канадиенс
спорт, андрей василевский, илья сорокин, никита кучеров, тампа-бэй лайтнинг, нью-йорк айлендерс, монреаль канадиенс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Андрей Василевский, Илья Сорокин, Никита Кучеров, Тампа-Бэй Лайтнинг, Нью-Йорк Айлендерс, Монреаль Канадиенс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Василевского и Сорокина назвали фаворитами на приз лучшему вратарю НХЛ

Опрос ESPN: Василевский лидирует среди претендентов на приз лучшему вратарю НХЛ

Андрей Василевский
Андрей Василевский - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : сайт НХЛ
Андрей Василевский. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Вратарь клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский занял первое место среди претендентов на приз лучшему вратарю сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) "Везина Трофи" в опросе ESPN.
Опрос проводился анонимно среди членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA). 59% опрошенных поставили Василевского на первое место.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Овечкин поднялся на 17-е место в истории по числу матчей в НХЛ
6 февраля, 03:14
"Большой Кот вернулся. Он и "Лайтнинг" снова похожи на хорошо заправленную машину", - заявил один из участников опроса.
В тройку лидеров также вошел вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин, получивший 35% первых мест.
"Сейчас я поставил на первое место Василевского с маленьким отрывом. Похоже, теперь это будет борьба между двумя - им и Ильей Сорокиным", - сказал другой проголосовавший.
Форвард "Тампы" Никита Кучеров вошел в тройку главных претендентов на "Харт Трофи", вручаемый самому ценному игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ, а форвард Иван Демидов из "Монреаль Канадиенс" вошел в тройку главных претендентов на "Колдер Трофи", который вручается лучшему новичку сезона.
Василевскому 31 год. Он уже выигрывал "Везина Трофи" в 2019 году. В текущем сезоне россиянин провел 37 матчей, в которых одержал 27 побед, дважды отыграл на ноль и отражал 92% бросков по своим воротам.
Андрей Василевский - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Василевский поблагодарил вратаря "Бостона" за первую драку в НХЛ
2 февраля, 10:31
 
ХоккейСпортАндрей ВасилевскийИлья СорокинНикита КучеровТампа-Бэй ЛайтнингНью-Йорк АйлендерсМонреаль КанадиенсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
