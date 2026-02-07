Василевского и Сорокина назвали фаворитами на приз лучшему вратарю НХЛ

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Вратарь клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский занял первое место среди претендентов на приз лучшему вратарю сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) "Везина Трофи" в опросе ESPN.
Опрос проводился анонимно среди членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA). 59% опрошенных поставили Василевского на первое место.
"Большой Кот вернулся. Он и "Лайтнинг" снова похожи на хорошо заправленную машину", - заявил один из участников опроса.
В тройку лидеров также вошел вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин, получивший 35% первых мест.
"Сейчас я поставил на первое место Василевского с маленьким отрывом. Похоже, теперь это будет борьба между двумя - им и Ильей Сорокиным", - сказал другой проголосовавший.
Форвард "Тампы" Никита Кучеров вошел в тройку главных претендентов на "Харт Трофи", вручаемый самому ценному игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ, а форвард Иван Демидов из "Монреаль Канадиенс" вошел в тройку главных претендентов на "Колдер Трофи", который вручается лучшему новичку сезона.
Василевскому 31 год. Он уже выигрывал "Везина Трофи" в 2019 году. В текущем сезоне россиянин провел 37 матчей, в которых одержал 27 побед, дважды отыграл на ноль и отражал 92% бросков по своим воротам.
