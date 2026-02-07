https://ria.ru/20260207/khefflin-2072888507.html
Фристайлистка Хеффлин потерпела страшное падение в слоупстайле
Олимпийская чемпионка швейцарская фристайлистка Сара Хёффлин потерпела страшное падение во время квалификации соревнований в слоупстайле на зимних Олимпийских... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
