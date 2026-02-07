Рейтинг@Mail.ru
Фристайлистка Хеффлин потерпела страшное падение в слоупстайле - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/khefflin-2072888507.html
Фристайлистка Хеффлин потерпела страшное падение в слоупстайле
Фристайлистка Хеффлин потерпела страшное падение в слоупстайле - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Фристайлистка Хеффлин потерпела страшное падение в слоупстайле
Олимпийская чемпионка швейцарская фристайлистка Сара Хёффлин потерпела страшное падение во время квалификации соревнований в слоупстайле на зимних Олимпийских... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T14:18:00+03:00
2026-02-07T14:18:00+03:00
спорт
лыжные виды спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072888318_0:107:3043:1819_1920x0_80_0_0_2aef4dd908b172c337e4de441a329ff0.jpg
https://ria.ru/20260205/snoubordist-2072387625.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072888318_0:0:2712:2034_1920x0_80_0_0_442f6bb4bfd3e251bcc6bf1a3d88de84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, лыжные виды спорта
Спорт, Лыжные виды спорта
Фристайлистка Хеффлин потерпела страшное падение в слоупстайле

Хеффлин потерпела страшное падение в слоупстайле на ОИ-2026 в Италии

© REUTERS / Hannah McKayШвейцарская фристайлистка Сара Хёффлин потеряла лыжи во время квалификации соревнований в слоупстайле на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии
Швейцарская фристайлистка Сара Хёффлин потеряла лыжи во время квалификации соревнований в слоупстайле на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© REUTERS / Hannah McKay
Швейцарская фристайлистка Сара Хёффлин потеряла лыжи во время квалификации соревнований в слоупстайле на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка швейцарская фристайлистка Сара Хёффлин потерпела страшное падение во время квалификации соревнований в слоупстайле на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Квалификация проходит в субботу в Ливиньо. Во время прыжка в своей первой попытке с Хёффлин слетела одна лыжа, после чего она приземлилась на спину, совершила кувырок и потеряла вторую. Швейцарке удалось самостоятельно подняться и выйти на вторую попытку.
Хёффлин 35 лет, она завоевала золотую медаль в слоупстайле на Играх 2018 года в Пхёнчхане. На ее счету также серебряная медаль чемпионата мира 2025 года в биг-эйре.
Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Канадский сноубордист Марк Макморрис - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Канадского сноубордиста унесли с олимпийской трассы на носилках
5 февраля, 10:27
 
СпортЛыжные виды спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Боруссия Д
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Челси
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Мальорка
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Наполи
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Байер
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Эльче
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Тоттенхэм
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    С. Бейлек
    Е. Александрова
    76
    61
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала