Британского атлета не накажут за политический лозунг уриной на снегу на ОИ

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Серебряный призер Игр 2014 года в Сочи британский фристайлист Гас Кенуорти, участвующий в зимних Олимпийских играх 2026 года, избежит наказания за опубликованный в соцсетях политический пост с неприличным изображением, направленный против миграционной службы (ICE) и службы таможенного контроля (CBP) США, сообщает The Guardian.
Кенуорти, до 2019 года выступавший за сборную США, опубликовал в Instagram*
фотографию с выполненной уриной на снегу надписью "F*ck ICE" и постом, который он просит своих подписчиков передать сенаторам своих штатов.
"Невинные люди были убиты, так что с нас хватит. Мы не можем ждать, пока ICE продолжает действовать в наших сообществах с неограниченной властью. У сенаторов все еще есть рычаги влияния. И сенатор (вставьте сюда имя) должен использовать его, чтобы потребовать реальных ограничителей и подотчетности, включая вывод ICE и CBP из наших сообществ, прекращение финансирования неограниченной жестокости и установление четких пределов для арестов без ордера, профилирования и действий в таких чувствительных местах, как школы и больницы", - написал 34-летний Кенуорти.
Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) по связям со СМИ подтвердил, что британец не будет наказан за свой пост. "Во время Олимпийских игр все участники имеют возможность выражать свои взгляды в соответствии с руководящими принципами выражения мнений спортсменов. МОК не регулирует личные посты в социальных сетях", - сказал он.
29 января акция протеста против приезда в Италию сотрудников ICE по случаю зимних Олимпийских игр прошла у посольства США в Риме. Демонстрация состоялась по инициативе левой оппозиционной партии "+Европа" (Больше Европы) и собрала пару десятков человек. Ранее МВД Италии сообщило, что представители американских ведомств, включая ICE, будут задействованы в период проведения в Милане и Кортина-д'Ампеццо зимних Олимпийских игр, однако их работа будет вестись исключительно на территории диппредставительств США.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
