Британского атлета не накажут за политический лозунг уриной на снегу на ОИ

"Невинные люди были убиты, так что с нас хватит. Мы не можем ждать, пока ICE продолжает действовать в наших сообществах с неограниченной властью. У сенаторов все еще есть рычаги влияния. И сенатор (вставьте сюда имя) должен использовать его, чтобы потребовать реальных ограничителей и подотчетности, включая вывод ICE и CBP из наших сообществ, прекращение финансирования неограниченной жестокости и установление четких пределов для арестов без ордера, профилирования и действий в таких чувствительных местах, как школы и больницы", - написал 34-летний Кенуорти.