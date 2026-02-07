Рейтинг@Mail.ru
01:40 07.02.2026 (обновлено: 02:54 07.02.2026)
Церемония открытия Олимпийских игр в Милане завершилась
Церемония открытия Олимпийских игр в Милане завершилась
спорт, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
Церемония открытия Олимпийских игр в Милане завершилась

Церемония открытия Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершилась

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо подошла к концу.
Основная часть церемонии открытия проходила в Милане на стадионе "Сан-Сиро". При этом отдельные мероприятия проводились параллельно в Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. Это связано с большими расстояниями между кластерами Игр.
В рамках церемонии состоялся традиционный парад спортсменов. По решению Международного олимпийского комитета (МОК) представители России участия в нем не принимали.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист. Они выступят в нейтральном статусе.
Принцесса Анна с мужем приняла участие в церемонии открытия Олимпиады-2026
СпортМеждународный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026
 
