Олимпийские игры в Италии объявлены открытыми

"Олимпийцы, это ваш момент. В следующие две недели вы покажете нам что-то особенное - что значит быть человеком, мечтать, преодолевать, уважать других и заботиться о каждом. Покажете, что сила не только в победе. Она в храбрости, эмпатии и сердечности. Вы напомните нам, что мы можем быть храбрыми, добрыми, что мы можем подняться, независимо от того, как сильно мы упали. Когда мы видим соперничество и благородство на финише, мы помним, что мы можем уважать друг друга. Когда видим благородство, храбрость и дружбу, то вспоминаем, что мы хотим быть такими же, как вы. Дух Олимпиады куда больше, чем спорт. Это то, что нас делает людьми. Наша сила в заботе друг о друге. Пусть эти Игры будут праздником того, что нас объединяет. Это магия Олимпиады - вдохновлять нас на лучшее, когда мы вместе", - сказала в ходе церемонии глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.