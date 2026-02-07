https://ria.ru/20260207/gumennik-2072945258.html
Тренер Гуменника рассказала, что фигурист может сменить костюм на Олимпиаде
Тренер Гуменника рассказала, что фигурист может сменить костюм на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Тренер Гуменника рассказала, что фигурист может сменить костюм на Олимпиаде
Российский фигурист Петр Гуменник начнет тренировки на Олимпийских играх в Италии в костюме к короткой программе "Парфюмер", а затем может его сменить, сообщила РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T23:46:00+03:00
2026-02-07T23:46:00+03:00
2026-02-07T23:46:00+03:00
фигурное катание
спорт
международный союз конькобежцев (isu)
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063417412_0:170:3151:1942_1920x0_80_0_0_c8bba0e6b86caeca5b726b2f1d4be99f.jpg
https://ria.ru/20260207/petrosyan-2072927568.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063417412_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_55570d059404c6fbff0ff814a849037c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, международный союз конькобежцев (isu), зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Международный союз конькобежцев (ISU), Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
Тренер Гуменника рассказала, что фигурист может сменить костюм на Олимпиаде
Дайнеко о костюме фигуриста Гуменника на Олимпиаде: Петя прихватил весь гардероб