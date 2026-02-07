https://ria.ru/20260207/gumennik-2072939141.html
Гуменнику заменили музыку для выступления на Олимпиаде
Гуменнику заменили музыку для выступления на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Гуменнику заменили музыку для выступления на Олимпиаде
Российский фигурист Петр Гуменник представит короткую программу на Олимпийских играх в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо под композицию Waltz 1805... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T21:52:00+03:00
2026-02-07T21:52:00+03:00
2026-02-07T21:52:00+03:00
фигурное катание
спорт
пётр гуменник
международный союз конькобежцев (isu)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044833149_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_4338880fe0f0f8178ef113941f3f6c52.jpg
https://ria.ru/20260207/gumennik-2072926374.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044833149_162:0:2885:2042_1920x0_80_0_0_f6b858238d7a87ea319ed17e5fb5aa09.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, пётр гуменник, международный союз конькобежцев (isu), зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Пётр Гуменник, Международный союз конькобежцев (ISU), Зимние Олимпийские игры 2026
Гуменнику заменили музыку для выступления на Олимпиаде
Гуменнику заменили музыку в короткой программе перед выступлением на Олимпиаде