Гуменнику заменили музыку для выступления на Олимпиаде
Фигурное катание
 
21:52 07.02.2026
Гуменнику заменили музыку для выступления на Олимпиаде
Гуменнику заменили музыку для выступления на Олимпиаде
фигурное катание
спорт
пётр гуменник
международный союз конькобежцев (isu)
зимние олимпийские игры 2026
спорт, пётр гуменник, международный союз конькобежцев (isu), зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Пётр Гуменник, Международный союз конькобежцев (ISU), Зимние Олимпийские игры 2026
Гуменнику заменили музыку для выступления на Олимпиаде

Гуменнику заменили музыку в короткой программе перед выступлением на Олимпиаде

Петр Гуменник
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник представит короткую программу на Олимпийских играх в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна, следует из информации на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Ранее в субботу источник сообщил РИА Новости, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма "Парфюмер" для использования в короткой программе на Олимпийских играх в связи с авторскими правами. В пресс-службе ISU сообщили РИА Новости, что Гуменник, как и другие фигуристы, самостоятельно отвечает за "очистку" авторских прав на музыку, используемую в программах. Позднее мать Гуменника Елена сообщила в соцсетях, что "найдено хорошее решение вопроса".
Короткую программу мужчины представят 10 февраля.
Российского фигуриста прессуют на Олимпиаде: кому помешал Гуменник
Фигурное катаниеСпортПётр ГуменникМеждународный союз конькобежцев (ISU)Зимние Олимпийские игры 2026
 
