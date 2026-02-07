https://ria.ru/20260207/gumennik-2072937857.html
Тренер Гуменника подтвердила, что проблема с авторскими правами решена
Тренер Гуменника подтвердила, что проблема с авторскими правами решена - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Тренер Гуменника подтвердила, что проблема с авторскими правами решена
Решение проблемы с авторскими правами на музыку к короткой программе российского фигуриста Петра Гуменника найдено, подтвердила РИА Новости тренер спортсмена... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T21:42:00+03:00
2026-02-07T21:42:00+03:00
2026-02-07T21:42:00+03:00
фигурное катание
пётр гуменник
международный союз конькобежцев (isu)
спорт
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056963080_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_6c6b5993ec5d938a8133bbfabf95565c.jpg
https://ria.ru/20260207/gumennik-2072929539.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056963080_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_87cf6282a0171c8e1d1a25fa6697ed8d.jpg
пётр гуменник, международный союз конькобежцев (isu), спорт, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Пётр Гуменник, Международный союз конькобежцев (ISU), Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Тренер Гуменника подтвердила, что проблема с авторскими правами решена
Тренер Гуменника сообщила, что решение проблемы с авторскими правами найдено