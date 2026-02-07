Мать Гуменника сообщила о решении проблемы с музыкой на Олимпиаде

https://ria.ru/20260207/gumennik-2072919860.html
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мать российского фигуриста Петра Гуменника Елена сообщила о том, что было найдено решение проблемы с запретом на использование музыки из фильма "Парфюмер" в короткой программе на Олимпиаде 2026 года.
Ранее источник, близкий к ситуации, сообщил РИА Новости, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе "Парфюмер" перед Олимпийскими играми 2026 года из-за авторских прав. Также стало известно, что фигурист не сможет использовать на Олимпиаде и саундтрек из фильма "Дюна", под который он выступал в прошлом сезоне.
"Пока не буду ничего говорить, но найдено хорошее решение вопроса. Дай Бог, чтобы все срослось!" - приводятся слова матери Гуменника в Telegram-канале figurexing.