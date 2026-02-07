Рейтинг@Mail.ru
Мать Гуменника раскрыла подробности ситуации с музыкой на Олимпиаде
Фигурное катание
 
16:47 07.02.2026
Мать Гуменника раскрыла подробности ситуации с музыкой на Олимпиаде
Мать Гуменника раскрыла подробности ситуации с музыкой на Олимпиаде
Мать Гуменника раскрыла подробности ситуации с музыкой на Олимпиаде
Мать российского фигуриста Петра Гуменника Елена заявила, что правообладатели отозвали авторские права на использование музыки в короткой программе "Парфюмер"... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
фигурное катание
международный союз конькобежцев (isu)
спорт
пётр гуменник
международный союз конькобежцев (isu), спорт, пётр гуменник
Фигурное катание, Международный союз конькобежцев (ISU), Спорт, Пётр Гуменник
Мать Гуменника раскрыла подробности ситуации с музыкой на Олимпиаде

Мать Гуменника: права на музыку из "Парфюмера" отозвали только у русского атлета

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мать российского фигуриста Петра Гуменника Елена заявила, что правообладатели отозвали авторские права на использование музыки в короткой программе "Парфюмер" на Олимпиаде 2026 года только у спортсмена из России.
В субботу источник сообщил РИА Новости, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма "Парфюмер" для использования в короткой программе на Олимпийских играх в связи с авторскими правами. Программу под музыку из "Парфюмера" фигурист исполняет в нынешнем сезоне.
"Известно, что правообладатели отозвали разрешение именно для русского атлета", - приводятся слова матери Гуменника в телеграм-канале figurexing.
Ранее в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) сообщили РИА Новости, что Гуменник, как и другие фигуристы, самостоятельно отвечает за "очистку" авторских прав на музыку, используемую в программах.
Соревнования в личном турнире Олимпиады в мужском одиночном катании пройдут 10 и 13 февраля.
Гуменник не сможет исполнить программу под "Дюну" на ОИ, сообщил источник
Фигурное катаниеМеждународный союз конькобежцев (ISU)СпортПётр Гуменник
 
