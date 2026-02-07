https://ria.ru/20260207/gumennik-2072907896.html
Мать Гуменника раскрыла подробности ситуации с музыкой на Олимпиаде
Мать Гуменника раскрыла подробности ситуации с музыкой на Олимпиаде
Мать российского фигуриста Петра Гуменника Елена заявила, что правообладатели отозвали авторские права на использование музыки в короткой программе "Парфюмер"... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Мать Гуменника раскрыла подробности ситуации с музыкой на Олимпиаде
Мать Гуменника: права на музыку из "Парфюмера" отозвали только у русского атлета