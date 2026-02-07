Рейтинг@Mail.ru
Гуменник сам отвечает за "очистку" авторских прав музыки, заявили в ISU
Фигурное катание
 
14:29 07.02.2026
Гуменник сам отвечает за "очистку" авторских прав музыки, заявили в ISU
фигурное катание
международный союз конькобежцев (isu)
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
2026
международный союз конькобежцев (isu), зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Международный союз конькобежцев (ISU), Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости, Влад Жуков, Андрей Симоненко. Российский фигурист Петр Гуменник, как и другие спортсмены, самостоятельно несет ответственность за "очистку" авторских прав используемой к программам музыки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма "Парфюмер" к короткой программе из-за авторских прав незадолго до вылета фигуриста на Олимпийские игры в Милан.
"Как и другие фигуристы, Петр Гуменник несет ответственность за обеспечение "очистки" авторских прав музыки, которую он использует в своих выступлениях", - сообщили в пресс-службе ISU.
Болельщики поддержали Гуменника после слухов о возможной замене программы
Фигурное катание
Международный союз конькобежцев (ISU)
Зимние Олимпийские игры 2026
Пётр Гуменник
 
