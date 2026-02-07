Рейтинг@Mail.ru
Свищев оценил ситуацию, в которую попал Гуменник накануне Олимпиады
Фигурное катание
Фигурное катание
 
07.02.2026
Свищев оценил ситуацию, в которую попал Гуменник накануне Олимпиады
фигурное катание
россия
милан
дмитрий свищев
госдума рф
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
россия
милан
Свищев оценил ситуацию, в которую попал Гуменник накануне Олимпиады

Петр Гуменник
Петр Гуменник. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Петр Гуменник справится с ситуацией, которая возникла из-за проблем с авторскими правами к музыке для короткой программы, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев
Ранее источник, близкий к ситуации, сообщил РИА Новости, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе "Парфюмер" перед Олимпийскими играми 2026 года из-за авторских прав. Команда спортсмена узнала об этом за день-два до отлета в Милан. Отмечалось, что спортсмен и его команда рассматривают различные варианты действий. Им придется либо решать вопрос с правами в экстренном порядке, что может оказаться неосуществимым из-за сжатых сроков, либо менять программу. Одной из вероятных постановок для замены может стать "Дюна".
«
"Не самая лучшая новость, ситуация очень непростая, но уверен, что наши тренеры и спортсмен справятся с этой проблемой. Вообще, конечно, возникает вопрос: "Почему раньше не подумали?" В нынешней ситуации нужно быть крайне внимательными ко всем нюансам", - сказал Свищев.
"Если оформить авторские права не получилось, значит второй вариант - это замена музыки. Но насколько это технически можно сделать без потерь? Сомневаюсь, что получится, но безвыходных ситуаций не бывает", - добавил он.
Гуменник без "Парфюмера": фигуристу не одобрили музыку к короткой программе
