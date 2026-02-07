Свищев оценил ситуацию, в которую попал Гуменник накануне Олимпиады

«

"Не самая лучшая новость, ситуация очень непростая, но уверен, что наши тренеры и спортсмен справятся с этой проблемой. Вообще, конечно, возникает вопрос: "Почему раньше не подумали?" В нынешней ситуации нужно быть крайне внимательными ко всем нюансам", - сказал Свищев.