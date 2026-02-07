Болельщики поддержали Гуменника после слухов о возможной замене программы

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Болельщики публикуют комментарии в поддержку российского фигуриста Петра Гуменника под постами официального аккаунта Олимпийских игр в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) на фоне слухов о проблеме с авторскими правами на музыку к короткой программе.
Ранее источник, близкий к ситуации, сообщил РИА Новости, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе "Парфюмер" перед Олимпийскими играми 2026 года из-за авторских прав. Команда спортсмена узнала об этом за день-два до отлета в Милан. Отмечалось, что спортсмен и его команда рассматривают различные варианты действий. Им придется либо решать вопрос с правами в экстренном порядке, что может оказаться неосуществимым из-за сжатых сроков, либо менять программу. Одной из вероятных постановок для замены может стать "Дюна".
Болельщики распространяют хэштег #LetPetrGumennikSkatePerfumer, призывая разрешить Гуменнику выступать с "Парфюмером". Аналогичные комментарии публикуются под постами Международного союза конькобежцев (ISU).
Соревнования в личном турнире Олимпиады в мужском одиночном катании пройдут 10 и 13 февраля. Ранее источник РИА Новости сообщил, что Гуменник вместе с тренером Вероникой Дайнеко вылетит в Милан в ночь на 8 февраля.