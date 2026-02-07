Болельщики поддержали Гуменника после слухов о возможной замене программы

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Болельщики публикуют комментарии в поддержку российского фигуриста Петра Гуменника под постами официального аккаунта Олимпийских игр в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) на фоне слухов о проблеме с авторскими правами на музыку к короткой программе.