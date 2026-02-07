https://ria.ru/20260207/gumennik-2072872145.html
Гуменник без "Парфюмера": фигуристу не одобрили музыку к короткой программе
Фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе "Парфюмер" перед Олимпийскими играми 2026 года из-за авторских прав, команда спортсмена узнала РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Гуменник без "Парфюмера": фигуристу не одобрили музыку к короткой программе
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости, Влад Жуков. Фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе "Парфюмер" перед Олимпийскими играми 2026 года из-за авторских прав, команда спортсмена узнала об этом за день-два до отлета в Милан, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Отмечается, что спортсмен и его команда рассматривают различные варианты действий. Им придется либо решать вопрос с правами в экстренном порядке, что может оказаться неосуществимым из-за сжатых сроков, либо менять программу. Одной из вероятных постановок для замены может стать "Дюна".
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Гуменник вместе с тренером Вероникой Дайнеко вылетит в Милан в ночь на 8 февраля.
Соревнования в личном турнире Олимпиады в мужском одиночном катании пройдут 10 и 13 февраля.