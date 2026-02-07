Гуменник без "Парфюмера": фигуристу не одобрили музыку к короткой программе

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости, Влад Жуков. Фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе "Парфюмер" перед Олимпийскими играми 2026 года из-за авторских прав, команда спортсмена узнала об этом за день-два до отлета в Милан, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что спортсмен и его команда рассматривают различные варианты действий. Им придется либо решать вопрос с правами в экстренном порядке, что может оказаться неосуществимым из-за сжатых сроков, либо менять программу. Одной из вероятных постановок для замены может стать "Дюна".

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Гуменник вместе с тренером Вероникой Дайнеко вылетит в Милан в ночь на 8 февраля.