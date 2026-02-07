Рейтинг@Mail.ru
Сборная Испании стала восьмикратным чемпионом Европы по футзалу - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
23:57 07.02.2026
Сборная Испании стала восьмикратным чемпионом Европы по футзалу
Сборная Испании стала восьмикратным чемпионом Европы по футзалу
Сборная Испании обыграла команду Португалии в финале чемпионата Европы по футзалу, который проходил в Латвии, Литве и Словении. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Сборная Испании стала восьмикратным чемпионом Европы по футзалу

Сборная Испании обыграла команду Португалии в финале ЧЕ по футзалу

Мяч для мини-футбола
Мяч для мини-футбола. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сборная Испании обыграла команду Португалии в финале чемпионата Европы по футзалу, который проходил в Латвии, Литве и Словении.
Решающая встреча состоялась в Любляне и завершилась со счетом 5:3 в пользу испанцев, у которых голы забили Антонио Перес (2, 20, 36-я минуты), Райя (3) и Адольфо (40). В составе португальцев отличились Афонсо Жезуш (5), Рубен Гойш (7) и Паулета (30).
Сборная России по пляжному футболу - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
ФИФА хочет включить футзал и пляжный футбол в программу Олимпиады
10 апреля 2025, 01:13
Испанцы в восьмой раз выиграли Евро по футзалу и являются лидерами по количеству титулов. Команда Португалии во второй раз завоевала серебро, также на ее счету две победы на чемпионатах Европы.
Бронзовым призером турнира впервые стала сборная Хорватии, обыгравшая в матче за третье место французов (5:5, 6:5 - в серии пенальти).
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Сборная России - чемпион Европы 1999 года, шесть раз команда становилась серебряным призером и трижды - бронзовым.
Иван Чишкала - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Вице-чемпион мира по футзалу Чишкала перешел в португальский "Спортинг"
22 января, 19:30
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
