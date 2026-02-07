Сборная Испании стала восьмикратным чемпионом Европы по футзалу

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сборная Испании обыграла команду Португалии в финале чемпионата Европы по футзалу, который проходил в Латвии, Литве и Словении.

Решающая встреча состоялась в Любляне и завершилась со счетом 5:3 в пользу испанцев, у которых голы забили Антонио Перес (2, 20, 36-я минуты), Райя (3) и Адольфо (40). В составе португальцев отличились Афонсо Жезуш (5), Рубен Гойш (7) и Паулета (30).