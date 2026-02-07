Рейтинг@Mail.ru
Футболисты "Ростова" обыграли китайский "Циндао Вест Кост" на сборах в ОАЭ - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:32 07.02.2026 (обновлено: 19:05 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/futbol-2072920440.html
Футболисты "Ростова" обыграли китайский "Циндао Вест Кост" на сборах в ОАЭ
Футболисты "Ростова" обыграли китайский "Циндао Вест Кост" на сборах в ОАЭ - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Футболисты "Ростова" обыграли китайский "Циндао Вест Кост" на сборах в ОАЭ
Футболисты "Ростова" нанесли поражение китайскому клубу "Циндао Вест Кост" в товарищеском матче в рамках сборов в ОАЭ. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T18:32:00+03:00
2026-02-07T19:05:00+03:00
футбол
оаэ
абу-даби
тимур сулейманов
кирилл щетинин
ростов
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021443717_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7cd624fabf43736f90533d1082b9a80.jpg
https://ria.ru/20260207/futbol-2072917079.html
оаэ
абу-даби
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021443717_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_5cdc9632cac3e7b70984419db61e85aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
оаэ, абу-даби, тимур сулейманов, кирилл щетинин, ростов, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, ОАЭ, Абу-Даби, Тимур Сулейманов, Кирилл Щетинин, Ростов, Российская премьер-лига (РПЛ)
Футболисты "Ростова" обыграли китайский "Циндао Вест Кост" на сборах в ОАЭ

Футболисты "Ростова" обыграли китайский "Циндао Вест Кост" на сборах в Дубае

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Футболисты "Ростова" нанесли поражение китайскому клубу "Циндао Вест Кост" в товарищеском матче в рамках сборов в ОАЭ.
Встреча в Абу-Даби завершилась со счетом 2:0. Голы забили Тимур Сулейманов (79-я минута) и Кирилл Щетинин (81).
"Ростов" ушел на зимнюю паузу на 11-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко.
В другом товарищеском матче "Нижний Новгород" сыграл вничью с красноярским "Енисеем" - 0:0.
Болельщики Спартака - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Футболисты "Спартака" обыграли китайский "Далянь" на сборах в ОАЭ
Вчера, 17:59
 
ФутболОАЭАбу-ДабиТимур СулеймановКирилл ЩетининРостовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Боруссия Д
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Челси
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Мальорка
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Наполи
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Байер
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Эльче
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Тоттенхэм
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    С. Бейлек
    Е. Александрова
    76
    61
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала