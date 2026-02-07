https://ria.ru/20260207/futbol-2072863121.html
В Норвегии подтвердили переговоры о выдаче гражданства российскому вратарю
В Норвегии подтвердили переговоры о выдаче гражданства российскому вратарю - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
В Норвегии подтвердили переговоры о выдаче гражданства российскому вратарю
В Норвежской футбольной ассоциации (NFF) подтвердили наличие диалога о выдаче российскому вратарю клуба "Будё-Глимт" Никите Хайкину гражданства Норвегии.
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Норвежской футбольной ассоциации (NFF) подтвердили наличие диалога о выдаче российскому вратарю клуба "Будё-Глимт" Никите Хайкину гражданства Норвегии.
Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что Хайкин
отказался от российского футбольного гражданства, указав в системе Международной федерации футбола (ФИФА) Великобританию
, и в ближайшее время намерен обновить данные и начать выступать за команду Норвегии
. В Футбольной ассоциации Англии (FA) в разговоре с РИА Новости отказались признавать наличие спортивного гражданства их страны у Хайкина. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов
утверждал, что Хайкин хочет выступать за родную национальную команду. В ноябре вратарь сообщил, что для него было бы честью сыграть за сборную Норвегии на чемпионате мира по футболу 2026 года.
"У нас нет прямого контакта с управлением по делам иностранцев (UDI), но мы ведем диалог с адвокатом Хайкина по этому вопросу", - цитирует VG ответ пресс-службы NFF.
В адвокатской фирме Kleven og Kristensen, которая консультирует Хайкина, сообщили, что сторона футболиста находится в процессе подачи заявления.
Сообщается, что в UDI на данный момент находится 11 тысяч нерассмотренных заявлений на получение норвежского гражданства. В среднем рассмотрение занимает 22 месяца с момента предоставления заявителем всех необходимых документов, однако ведомство имеет возможность отдать приоритет заявлениям спортсменов, которые должны представлять сборную Норвегии.
В 2021 году Хайкин вызывался в главную сборную России, но не провел за команду ни одного матча. В его активе две игры в составе молодежной сборной России, что позволяет сменить ему спортивное гражданство.