В Норвегии подтвердили переговоры о выдаче гражданства российскому вратарю
Футбол
 
10:28 07.02.2026 (обновлено: 13:38 07.02.2026)
В Норвегии подтвердили переговоры о выдаче гражданства российскому вратарю
В Норвегии подтвердили переговоры о выдаче гражданства российскому вратарю
В Норвежской футбольной ассоциации (NFF) подтвердили наличие диалога о выдаче российскому вратарю клуба "Будё-Глимт" Никите Хайкину гражданства Норвегии.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758294878_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_471a5517ff3e860c7664d3bff4f7d9c3.jpg
1920
1920
true
В NFF подтвердили переговоры о выдаче вратарю Хайкину гражданства Норвегии

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Норвежской футбольной ассоциации (NFF) подтвердили наличие диалога о выдаче российскому вратарю клуба "Будё-Глимт" Никите Хайкину гражданства Норвегии.
Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что Хайкин отказался от российского футбольного гражданства, указав в системе Международной федерации футбола (ФИФА) Великобританию, и в ближайшее время намерен обновить данные и начать выступать за команду Норвегии. В Футбольной ассоциации Англии (FA) в разговоре с РИА Новости отказались признавать наличие спортивного гражданства их страны у Хайкина. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов утверждал, что Хайкин хочет выступать за родную национальную команду. В ноябре вратарь сообщил, что для него было бы честью сыграть за сборную Норвегии на чемпионате мира по футболу 2026 года.
Вратарь Будё-Глимт Никита Хайкин - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
"Спасение для нас": отказавшегося играть за Россию Хайкина ждут в Норвегии
14 октября 2025, 10:25
"У нас нет прямого контакта с управлением по делам иностранцев (UDI), но мы ведем диалог с адвокатом Хайкина по этому вопросу", - цитирует VG ответ пресс-службы NFF.
В адвокатской фирме Kleven og Kristensen, которая консультирует Хайкина, сообщили, что сторона футболиста находится в процессе подачи заявления.
Сообщается, что в UDI на данный момент находится 11 тысяч нерассмотренных заявлений на получение норвежского гражданства. В среднем рассмотрение занимает 22 месяца с момента предоставления заявителем всех необходимых документов, однако ведомство имеет возможность отдать приоритет заявлениям спортсменов, которые должны представлять сборную Норвегии.
В 2021 году Хайкин вызывался в главную сборную России, но не провел за команду ни одного матча. В его активе две игры в составе молодежной сборной России, что позволяет сменить ему спортивное гражданство.
Никита Хайкин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Кафанов назвал Хайкина гордостью России
12 ноября 2025, 13:28
 
