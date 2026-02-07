В Норвегии подтвердили переговоры о выдаче гражданства российскому вратарю

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Норвежской футбольной ассоциации (NFF) подтвердили наличие диалога о выдаче российскому вратарю клуба "Будё-Глимт" Никите Хайкину гражданства Норвегии.

"У нас нет прямого контакта с управлением по делам иностранцев (UDI), но мы ведем диалог с адвокатом Хайкина по этому вопросу", - цитирует VG ответ пресс-службы NFF.

В адвокатской фирме Kleven og Kristensen, которая консультирует Хайкина, сообщили, что сторона футболиста находится в процессе подачи заявления.

Сообщается, что в UDI на данный момент находится 11 тысяч нерассмотренных заявлений на получение норвежского гражданства. В среднем рассмотрение занимает 22 месяца с момента предоставления заявителем всех необходимых документов, однако ведомство имеет возможность отдать приоритет заявлениям спортсменов, которые должны представлять сборную Норвегии.