Шешелева и Карнаухов выиграли золото юниорского ЧР в парном катании

07.02.2026
САРАНСК, 7 фев - РИА Новости. Полина Шешелева и Егор Карнаухов завоевали золотые медали в парном катании на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров, который прошел в Саранске.
Спортсмены суммарно набрали 190,12 балла за две программы (69,67 балла за короткую программу + 124,45 за произвольную). Второе место заняли Полина Сажина и Алексей Белкин (187,47; 63,07+124,40), тройку лучших замкнули Таисия Гусева и Даниил Овчинников (186,61; 67,55+119,06).
Чемпионат России среди юниоров проходил с 5 по 7 февраля.