Шешелева и Карнаухов выиграли золото юниорского ЧР в парном катании
17:06 07.02.2026
Шешелева и Карнаухов выиграли золото юниорского ЧР в парном катании
Полина Шешелева и Егор Карнаухов завоевали золотые медали в парном катании на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров, который прошел в Саранске.
спорт, россия, саранск
Фигурное катание, Спорт, Россия, Саранск
Шешелева и Карнаухов выиграли золото юниорского ЧР в парном катании

Шешелева и Карнаухов выиграли золото юниорского ЧР в парном катании в Саранске

© Фото : сайт ФФККРПолина Шешелева и Егор Карнаухов
Полина Шешелева и Егор Карнаухов - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : сайт ФФККР
Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Архивное фото
САРАНСК, 7 фев - РИА Новости. Полина Шешелева и Егор Карнаухов завоевали золотые медали в парном катании на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров, который прошел в Саранске.
Спортсмены суммарно набрали 190,12 балла за две программы (69,67 балла за короткую программу + 124,45 за произвольную). Второе место заняли Полина Сажина и Алексей Белкин (187,47; 63,07+124,40), тройку лучших замкнули Таисия Гусева и Даниил Овчинников (186,61; 67,55+119,06).
Чемпионат России среди юниоров проходил с 5 по 7 февраля.
Костылева стала двукратной чемпионкой России среди юниоров
