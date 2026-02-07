Рейтинг@Mail.ru
Фигуристка Губанова перед ОИ тоже решала проблему авторских прав на музыку - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
20:56 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/figuristka-2072934747.html
Фигуристка Губанова перед ОИ тоже решала проблему авторских прав на музыку
Фигуристка Губанова перед ОИ тоже решала проблему авторских прав на музыку - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Фигуристка Губанова перед ОИ тоже решала проблему авторских прав на музыку
Бывшей российской фигуристке Анастасии Губановой, представляющей Грузию, перед Олимпийскими играми в Милане и Кортина-д'Ампеццо пришлось корректировать музыку к РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T20:56:00+03:00
2026-02-07T20:56:00+03:00
фигурное катание
грузия
милан
кортина-д'ампеццо
пётр гуменник
анастасия губанова (фигурное катание)
международный союз конькобежцев (isu)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858986498_208:0:943:413_1920x0_80_0_0_79ff56228103b4e899f010fbec6ebc85.jpg
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072931794.html
грузия
милан
кортина-д'ампеццо
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858986498_47:0:958:683_1920x0_80_0_0_20448e7e391ff253a54277a9fbbd9585.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
грузия, милан, кортина-д'ампеццо, пётр гуменник, анастасия губанова (фигурное катание), международный союз конькобежцев (isu), зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Грузия, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Пётр Гуменник, Анастасия Губанова (фигурное катание), Международный союз конькобежцев (ISU), Зимние Олимпийские игры 2026
Фигуристка Губанова перед ОИ тоже решала проблему авторских прав на музыку

Фигуристка Губанова перед Играми также решала проблему авторских прав на музыку

© Фото : Пресс-служба ISUФигуристка Анастасия Губанова
Фигуристка Анастасия Губанова - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : Пресс-служба ISU
Фигуристка Анастасия Губанова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывшей российской фигуристке Анастасии Губановой, представляющей Грузию, перед Олимпийскими играми в Милане и Кортина-д'Ампеццо пришлось корректировать музыку к короткой программе из-за авторских прав, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее в субботу источник сообщил РИА Новости, что российскому фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку из фильма "Парфюмер" для использования в короткой программе на Олимпийских играх в связи с авторскими правами. В пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) сообщили РИА Новости, что Гуменник, как и другие фигуристы, самостоятельно отвечает за "очистку" авторских прав на музыку, используемую в программах.
"Анастасии Губановой перед Олимпиадой также пришлось корректировать музыку к короткой программе из-за авторских прав", - сообщил источник.
Позднее мать Гуменника Елена сообщила в соцсетях, что "найдено хорошее решение вопроса".
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Итальянцы сравнили открытие Олимпиад во Франции и в Италии
Вчера, 20:20
 
Фигурное катаниеГрузияМиланКортина-д'АмпеццоПётр ГуменникАнастасия Губанова (фигурное катание)Международный союз конькобежцев (ISU)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Боруссия Д
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Челси
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Мальорка
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Наполи
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Байер
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Эльче
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Тоттенхэм
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    С. Бейлек
    Е. Александрова
    76
    61
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала