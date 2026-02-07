Фефелова и Валов стали чемпионами России среди юниоров в танцах на льду

САРАНСК, 7 фев - РИА Новости. Фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов, выступающие в танцах на льду, выиграли чемпионат России среди юниоров, который проходит в Саранске.

Спортсмены суммарно набрали 178,62 балла за две программы (73,23 балла за ритм-танец + 105,39 балла за произвольный танец). Второе место заняли Зоя Пестова и Сергей Лагутов (174,66: 71,28+103,38), тройку лидеров замкнули Елизавета Малеина и Матвей Самохин (170,40: 68,90+101,50).