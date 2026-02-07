https://ria.ru/20260207/fefelov-2072890794.html
Фефелова и Валов стали чемпионами России среди юниоров в танцах на льду
Фефелова и Валов стали чемпионами России среди юниоров в танцах на льду - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Фефелова и Валов стали чемпионами России среди юниоров в танцах на льду
Фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов, выступающие в танцах на льду, выиграли чемпионат России среди юниоров, который проходит в Саранске. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T14:32:00+03:00
2026-02-07T14:32:00+03:00
2026-02-07T14:45:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072890439_0:0:1222:687_1920x0_80_0_0_43b65c8c6d2c5a734523e2e744ef77ef.jpg
https://ria.ru/20260207/gumennik-2072872145.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072890439_256:0:1172:687_1920x0_80_0_0_00ce16399576e0169920fa3082d09877.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия
Фигурное катание, Спорт, Россия
Фефелова и Валов стали чемпионами России среди юниоров в танцах на льду
Фефелова и Валов выиграли чемпионат России среди юниоров в танцах на льду
САРАНСК, 7 фев - РИА Новости. Фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов, выступающие в танцах на льду, выиграли чемпионат России среди юниоров, который проходит в Саранске.
Спортсмены суммарно набрали 178,62 балла за две программы (73,23 балла за ритм-танец + 105,39 балла за произвольный танец). Второе место заняли Зоя Пестова и Сергей Лагутов (174,66: 71,28+103,38), тройку лидеров замкнули Елизавета Малеина и Матвей Самохин (170,40: 68,90+101,50).
Чемпионат России среди юниоров завершится 7 февраля. Позднее в субботу произвольную программу представят спортивные пары.