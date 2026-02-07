Рейтинг@Mail.ru
Фефелова и Валов стали чемпионами России среди юниоров в танцах на льду
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
14:32 07.02.2026 (обновлено: 14:45 07.02.2026)
Фефелова и Валов стали чемпионами России среди юниоров в танцах на льду
Фефелова и Валов стали чемпионами России среди юниоров в танцах на льду - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Фефелова и Валов стали чемпионами России среди юниоров в танцах на льду
Фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов, выступающие в танцах на льду, выиграли чемпионат России среди юниоров, который проходит в Саранске.
фигурное катание
спорт
россия
россия
спорт, россия
Фигурное катание, Спорт, Россия
Фефелова и Валов стали чемпионами России среди юниоров в танцах на льду

Фефелова и Валов выиграли чемпионат России среди юниоров в танцах на льду

© Федерация фигурного катания на коньках России/TelegramФигуристы Мария Фефелова и Артем Валов на чемпионате России среди юниоров
Фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов на чемпионате России среди юниоров - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Федерация фигурного катания на коньках России/Telegram
Фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов на чемпионате России среди юниоров
САРАНСК, 7 фев - РИА Новости. Фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов, выступающие в танцах на льду, выиграли чемпионат России среди юниоров, который проходит в Саранске.
Спортсмены суммарно набрали 178,62 балла за две программы (73,23 балла за ритм-танец + 105,39 балла за произвольный танец). Второе место заняли Зоя Пестова и Сергей Лагутов (174,66: 71,28+103,38), тройку лидеров замкнули Елизавета Малеина и Матвей Самохин (170,40: 68,90+101,50).
Чемпионат России среди юниоров завершится 7 февраля. Позднее в субботу произвольную программу представят спортивные пары.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Гуменник без "Парфюмера": фигуристу не одобрили музыку к короткой программе
Вчера, 11:39
 
Фигурное катаниеСпортРоссия
 
