https://ria.ru/20260207/eks-glava-2072945438.html
Экс-глава федерации оценил шансы саночника Репилова на Олимпиаде
Экс-глава федерации оценил шансы саночника Репилова на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Экс-глава федерации оценил шансы саночника Репилова на Олимпиаде
Экс-президент Федерации санного спорта России и бывший главный тренер национальной команды Валерий Силаков заявил РИА Новости, что Павлу Репилову во второй день РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T23:53:00+03:00
2026-02-07T23:53:00+03:00
2026-02-07T23:53:00+03:00
спорт
санный спорт
доминик фишналлер
валерий силаков
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915340657_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2b3ef984fff6871d1ca945fdc7f9362e.jpg
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072938096.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915340657_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55bd2ce42c2fcb097f4698445e17f745.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, санный спорт , доминик фишналлер, валерий силаков, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Санный спорт , Доминик Фишналлер, Валерий Силаков, Зимние Олимпийские игры 2026
Экс-глава федерации оценил шансы саночника Репилова на Олимпиаде
Силаков считает, что саночнику Репилову будет тяжело пробиться в десятку на ОИ
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-президент Федерации санного спорта России и бывший главный тренер национальной команды Валерий Силаков заявил РИА Новости, что Павлу Репилову во второй день соревнований на Олимпийских играх в Италии будет непросто пробиться в десятку лучших спортсменов.
Результат Репилова по сумме двух попыток составил 1 минута 47,708 секунды, он находится на 16-м месте. Лидирует немец Макс Лангенхан (1.45.826), вторым идет австриец Йонас Мюллер (1.45,988), третьим - итальянец Доминик Фишналлер
(1.46, 124).
«
"Павел Репилов в первом заезде стартовал в конце списка участников, а это все же не очень хорошо для выступления. Надеюсь, что во второй день соревнований Павлу все же удастся зацепиться за десятку сильнейших. Хотя это сделать будет очень тяжело, учитывая такие условия подготовки к Олимпийским играм", - сказал Силаков.
Третий и четвертый заезды состоятся в воскресенье. В Олимпиаде принимают участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист.