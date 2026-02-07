Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава федерации оценил шансы саночника Репилова на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:53 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/eks-glava-2072945438.html
Экс-глава федерации оценил шансы саночника Репилова на Олимпиаде
Экс-глава федерации оценил шансы саночника Репилова на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Экс-глава федерации оценил шансы саночника Репилова на Олимпиаде
Экс-президент Федерации санного спорта России и бывший главный тренер национальной команды Валерий Силаков заявил РИА Новости, что Павлу Репилову во второй день РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T23:53:00+03:00
2026-02-07T23:53:00+03:00
спорт
санный спорт
доминик фишналлер
валерий силаков
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915340657_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2b3ef984fff6871d1ca945fdc7f9362e.jpg
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072938096.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915340657_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55bd2ce42c2fcb097f4698445e17f745.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, санный спорт , доминик фишналлер, валерий силаков, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Санный спорт , Доминик Фишналлер, Валерий Силаков, Зимние Олимпийские игры 2026
Экс-глава федерации оценил шансы саночника Репилова на Олимпиаде

Силаков считает, что саночнику Репилову будет тяжело пробиться в десятку на ОИ

© РИА Новости / Рамиль СитдиковСпортсмен на Кубке мира по санному спорту
Спортсмен на Кубке мира по санному спорту - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-президент Федерации санного спорта России и бывший главный тренер национальной команды Валерий Силаков заявил РИА Новости, что Павлу Репилову во второй день соревнований на Олимпийских играх в Италии будет непросто пробиться в десятку лучших спортсменов.
Результат Репилова по сумме двух попыток составил 1 минута 47,708 секунды, он находится на 16-м месте. Лидирует немец Макс Лангенхан (1.45.826), вторым идет австриец Йонас Мюллер (1.45,988), третьим - итальянец Доминик Фишналлер (1.46, 124).
«
"Павел Репилов в первом заезде стартовал в конце списка участников, а это все же не очень хорошо для выступления. Надеюсь, что во второй день соревнований Павлу все же удастся зацепиться за десятку сильнейших. Хотя это сделать будет очень тяжело, учитывая такие условия подготовки к Олимпийским играм", - сказал Силаков.
Третий и четвертый заезды состоятся в воскресенье. В Олимпиаде принимают участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист.
Санный спорт. II этап Кубка мира. Мужчины - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Есть проблема": Демченко объяснил текущее 16-е место Репилова на ОИ
Вчера, 21:43
 
СпортСанный спортДоминик ФишналлерВалерий СилаковЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Боруссия Д
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Челси
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Мальорка
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Наполи
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Байер
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Эльче
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Тоттенхэм
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    С. Бейлек
    Е. Александрова
    76
    61
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала