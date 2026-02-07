Экс-глава федерации оценил шансы саночника Репилова на Олимпиаде

«

"Павел Репилов в первом заезде стартовал в конце списка участников, а это все же не очень хорошо для выступления. Надеюсь, что во второй день соревнований Павлу все же удастся зацепиться за десятку сильнейших. Хотя это сделать будет очень тяжело, учитывая такие условия подготовки к Олимпийским играм", - сказал Силаков.