Дворкович оценил выступление Коржовой на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
20:25 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/dvorkovich-2072932924.html
Дворкович оценил выступление Коржовой на Олимпиаде
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, присутствовавший на соревнованиях по конькобежному спорту на Олимпийских играх 2026 года,... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T20:25:00+03:00
2026-02-07T20:25:00+03:00
спорт
конькобежный спорт
милан
франческа лоллобриджида
аркадий дворкович
международная федерация шахмат (fide)
зимние олимпийские игры 2026
милан
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, конькобежный спорт, милан, франческа лоллобриджида, аркадий дворкович, международная федерация шахмат (fide), зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Конькобежный спорт, Милан, Франческа Лоллобриджида, Аркадий Дворкович, Международная федерация шахмат (FIDE), Зимние Олимпийские игры 2026
Ксения Коржова
Ксения Коржова
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Ксения Коржова
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, присутствовавший на соревнованиях по конькобежному спорту на Олимпийских играх 2026 года, в разговоре с РИА Новости выразил уверенность в том, что россиянка Ксения Коржова выложилась на дистанции на 100%.
В субботу 21-летняя Коржова на первой в карьере Олимпиаде заняла 12-е место в забеге на 3000 метров. На соревнованиях в Милане она преодолела дистанцию за 4 минуты 5,83 секунды. Победительницей с олимпийским рекордом стала итальянка Франческа Лоллобриджида (3.54,28).
"Главное, что Ксения выложилась на 100%! Соперницы очень сильные", - сказал Дворкович.
"Это было празднично, болельщики всех очень тепло приветствовали", - добавил собеседник агентства, делясь впечатлениями от личного присутствия на выступлении соотечественницы в Милане.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист.
Спорт, Конькобежный спорт, Милан, Франческа Лоллобриджида, Аркадий Дворкович, Международная федерация шахмат (FIDE), Зимние Олимпийские игры 2026
 
