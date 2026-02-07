Дворкович оценил выступление Коржовой на Олимпиаде

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, присутствовавший на соревнованиях по конькобежному спорту на Олимпийских играх 2026 года, в разговоре с РИА Новости выразил уверенность в том, что россиянка Ксения Коржова выложилась на дистанции на 100%.

В субботу 21-летняя Коржова на первой в карьере Олимпиаде заняла 12-е место в забеге на 3000 метров. На соревнованиях в Милане она преодолела дистанцию за 4 минуты 5,83 секунды. Победительницей с олимпийским рекордом стала итальянка Франческа Лоллобриджида (3.54,28).

"Главное, что Ксения выложилась на 100%! Соперницы очень сильные", - сказал Дворкович

"Это было празднично, болельщики всех очень тепло приветствовали", - добавил собеседник агентства, делясь впечатлениями от личного присутствия на выступлении соотечественницы в Милане.