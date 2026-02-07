https://ria.ru/20260207/dvorkovich-2072931977.html
Дворкович рассказал, были ли проблемы на ОИ у болельщиков в форме СССР
Дворкович рассказал, были ли проблемы на ОИ у болельщиков в форме СССР - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Дворкович рассказал, были ли проблемы на ОИ у болельщиков в форме СССР
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, присутствовавший на соревнованиях по конькобежному спорту на Олимпийских играх 2026 года,... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T20:20:00+03:00
2026-02-07T20:20:00+03:00
2026-02-07T20:20:00+03:00
зимние олимпийские игры 2026
аркадий дворкович
конькобежный спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868171920_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_61de660a23769de06aed654bd7b55cc7.jpg
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072930054.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868171920_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_90d2d4990de1df6dd2e6dd3713d02b48.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зимние олимпийские игры 2026, аркадий дворкович, конькобежный спорт
Зимние Олимпийские игры 2026, Аркадий Дворкович, Конькобежный спорт
Дворкович рассказал, были ли проблемы на ОИ у болельщиков в форме СССР
Дворкович рассказал, что у зрителей в свитерах "СССР" не возникло проблем на ОИ
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, присутствовавший на соревнованиях по конькобежному спорту на Олимпийских играх 2026 года, рассказал РИА Новости, что у болельщиков в свитерах с надписью "СССР" не возникло проблем.
В субботу Дворкович был замечен на трибуне на женских забегах на 3000 метров. Рядом с главой FIDE стояли два болельщика в синих свитерах с надписью "СССР", они держали полотна с изображением олимпийского мишки с Игр 1980 года в Москве.
«
"Проблем не было. Волонтер задала вопрос, но не агрессивно, все спокойно", - сказал Дворкович, отвечая на вопрос, столкнулись ли сидевшие с ним болельщики с проблемами.
Россиянка Ксения Коржова в забеге на 3000 метров на Олимпиаде стала 12-й, уступив победительнице итальянке Франческе Лоллобриджиде 11,55 секунды.