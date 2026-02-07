Рейтинг@Mail.ru
Дворкович рассказал, были ли проблемы на ОИ у болельщиков в форме СССР - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
20:20 07.02.2026
Дворкович рассказал, были ли проблемы на ОИ у болельщиков в форме СССР
зимние олимпийские игры 2026
аркадий дворкович
конькобежный спорт
зимние олимпийские игры 2026, аркадий дворкович, конькобежный спорт
Зимние Олимпийские игры 2026, Аркадий Дворкович, Конькобежный спорт
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, присутствовавший на соревнованиях по конькобежному спорту на Олимпийских играх 2026 года, рассказал РИА Новости, что у болельщиков в свитерах с надписью "СССР" не возникло проблем.
В субботу Дворкович был замечен на трибуне на женских забегах на 3000 метров. Рядом с главой FIDE стояли два болельщика в синих свитерах с надписью "СССР", они держали полотна с изображением олимпийского мишки с Игр 1980 года в Москве.
"Проблем не было. Волонтер задала вопрос, но не агрессивно, все спокойно", - сказал Дворкович, отвечая на вопрос, столкнулись ли сидевшие с ним болельщики с проблемами.
Россиянка Ксения Коржова в забеге на 3000 метров на Олимпиаде стала 12-й, уступив победительнице итальянке Франческе Лоллобриджиде 11,55 секунды.
