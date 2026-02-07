Дворкович рассказал, были ли проблемы на ОИ у болельщиков в форме СССР

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, присутствовавший на соревнованиях по конькобежному спорту на Олимпийских играх 2026 года, рассказал РИА Новости, что у болельщиков в свитерах с надписью "СССР" не возникло проблем.

В субботу Дворкович был замечен на трибуне на женских забегах на 3000 метров. Рядом с главой FIDE стояли два болельщика в синих свитерах с надписью "СССР", они держали полотна с изображением олимпийского мишки с Игр 1980 года в Москве.