Непряева упала во время скиатлона на Олимпиаде
Непряева упала во время скиатлона на Олимпиаде
Российская лыжница Дарья Непряева упала во время соревнований в скиатлоне на Олимпиаде. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Непряева упала во время скиатлона на Олимпиаде
