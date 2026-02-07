Рейтинг@Mail.ru
Непряева упала во время скиатлона на Олимпиаде
Лыжные гонки
 
15:38 07.02.2026
Непряева упала во время скиатлона на Олимпиаде
Российская лыжница Дарья Непряева упала во время соревнований в скиатлоне на Олимпиаде.
лыжные гонки
спорт
дарья непряева
лыжные виды спорта
2026
спорт, дарья непряева, лыжные виды спорта
Лыжные гонки, Спорт, Дарья Непряева, Лыжные виды спорта
Непряева упала во время скиатлона на Олимпиаде

Российская лыжница Непряева упала во время скиатлона на ОИ в Италии

Дарья Непряева. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева упала во время соревнований в скиатлоне на Олимпиаде.
Россиянка упала на спуске на первых 10 километрах классическим стилем. На данный момент Непряева занимает 20-е место.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 россиян.
Лыжные гонкиСпортДарья НепряеваЛыжные виды спорта
 
