Бородавко поддержал Непряеву после 17-го места в скиатлоне на Олимпиаде

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с РИА Новости призвал не судить строго Дарью Непряеву, которая заняла 17-е место в скиатлоне на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

"Много может быть факторов (у падения Непряевой). Скорее всего, это усталость - ноги "забились" настолько, что она не смогла удержать контроль за лыжами. Вряд ли она могла рассчитывать на топ-10. В конце она уже выпала и отставание все росло", - добавил собеседник агентства.