Бородавко поддержал Непряеву после 17-го места в скиатлоне на Олимпиаде
Лыжные гонки
 
16:32 07.02.2026
Бородавко поддержал Непряеву после 17-го места в скиатлоне на Олимпиаде
Бородавко поддержал Непряеву после 17-го места в скиатлоне на Олимпиаде
Бородавко поддержал Непряеву после 17-го места в скиатлоне на Олимпиаде
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с РИА Новости призвал не судить строго Дарью Непряеву, которая заняла 17-е место в... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T16:32:00+03:00
2026-02-07T16:38:00+03:00
лыжные гонки
спорт
юрий бородавко
дарья непряева
фрида карлссон
Бородавко поддержал Непряеву после 17-го места в скиатлоне на Олимпиаде

Бородавко призвал не судить строго Непряеву за 17-е место в скиатлоне

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с РИА Новости призвал не судить строго Дарью Непряеву, которая заняла 17-е место в скиатлоне на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Российская лыжница преодолела 20-километровую дистанцию (10 км классическим ходом и 10 км свободным) за 57 минут 41,3 секунды и отстала от победительницы шведки Фриды Карлссон на 3 минуты 56,1 секунды. На первых 10 километрах Непряева упала на спуске, однако сумела продолжить гонку.
"17-е место - не то, на что рассчитывали. Давайте подождем других гонок, потому что мы знаем, что Непряева больше специализируется на классических гонках. Тем более, падение могло выбить ее из колеи, как сбив дыхание, так и в психологическом плане. Так что давайте не будем судить строго", - сказал Бородавко.
"Много может быть факторов (у падения Непряевой). Скорее всего, это усталость - ноги "забились" настолько, что она не смогла удержать контроль за лыжами. Вряд ли она могла рассчитывать на топ-10. В конце она уже выпала и отставание все росло", - добавил собеседник агентства.
Ждем сенсаций от России! Кто из наших выступит на Олимпиаде первым
