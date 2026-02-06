Рейтинг@Mail.ru
Журова объяснила инцидент с российским флагом на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/zhurova-2072675202.html
Журова объяснила инцидент с российским флагом на Олимпиаде
Журова объяснила инцидент с российским флагом на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Журова объяснила инцидент с российским флагом на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости объяснила инцидент с флагом России на Олимпийских играх... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T13:12:00+03:00
2026-02-06T13:12:00+03:00
спорт
россия
италия
сша
светлана журова
международный олимпийский комитет (мок)
госдума рф
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/62838/38/628383850_0:157:2999:1844_1920x0_80_0_0_4cc112083aab25f4d4ee9ce496191d74.jpg
https://ria.ru/20260206/derevnya-2072631457.html
https://ria.ru/20260205/olimpiyskaya-derevnya-2072563277.html
россия
италия
сша
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/62838/38/628383850_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_93e64ad5a4842b0d0407fdabb66c508f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, италия, сша, светлана журова, международный олимпийский комитет (мок), госдума рф, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Россия, Италия, США, Светлана Журова, Международный олимпийский комитет (МОК), Госдума РФ, Зимние Олимпийские игры 2026
Журова объяснила инцидент с российским флагом на Олимпиаде

Журова объяснила инцидент с флагом России на ОИ особыми правилами МОК

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Светлана Журова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости объяснила инцидент с флагом России на Олимпийских играх в Италии особыми правилами Международного олимпийского комитета (МОК).
В четверг женская сборная США обыграла команду Чехии со счетом 5:1 в первом матче группы A на Олимпийских играх. В третьем периоде на трибунах появился российский флаг, он провисел несколько минут, после чего его убрали.
Тацуя Синама - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Японский атлет рассказал о пугающей атмосфере в олимпийской деревне
Вчера, 11:09
"Если бы вывесили канадский флаг, его бы тоже убрали. Если команда в этот момент не играет, ее флагов не должно быть на стадионе. Это правило МОК - на Олимпиаде оно есть, а на чемпионатах мира нет. Чтобы не было разночтений, они давно уже его ввели", - сказала Журова.
"Больше скажу, есть специальные зоны, где ты можешь доставать флаг, а где - нет. Например, член МОК, уважаемый человек, на трибуне МОК не может взять флаг своей страны в руки - он должен перейти на обычную трибуну к болельщикам и там развернуть флаг. У нас несколько инцидентов было на нашей Олимпиаде - люди с VIP-аккредитацией доставали флаг России, но этого делать нельзя. Есть ограничения", - добавила собеседница агентства.
Депутат Госдумы также отметила, что данное правило действует на Олимпийских играх, но не на всех видах спорта. "Это правило МОК, а не международной федерации, когда речь идет об игровых видах спорта. Когда это фигурное катание или другие виды, могут быть все флаги. Но нашим болельщикам, по-моему, вообще запретили наш флаг, даже когда наши выступать будут", - резюмировала Журова.
Церемония открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо состоится 6 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских атлетов.
Комната в Олимпийской деревне на Олимпийских играх 2026 года в Италии - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В Олимпийской деревне в Милане разгромили 70 душевых кабинок
5 февраля, 20:42
 
СпортРоссияИталияСШАСветлана ЖуроваМеждународный олимпийский комитет (МОК)Госдума РФЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Зенит
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    В. Звонарева
    Ч. Шуай
    66
    33
  • Теннис
    Завершен
    Х. Баптист
    Е. Александрова
    663
    376
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Ноттингем Форрест
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Пиза
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    Айнтрахт Фр
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    Лилль
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала