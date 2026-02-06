Журова объяснила инцидент с российским флагом на Олимпиаде

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости объяснила инцидент с флагом России на Олимпийских играх в Италии особыми правилами Международного олимпийского комитета (МОК).
"Больше скажу, есть специальные зоны, где ты можешь доставать флаг, а где - нет. Например, член МОК, уважаемый человек, на трибуне МОК не может взять флаг своей страны в руки - он должен перейти на обычную трибуну к болельщикам и там развернуть флаг. У нас несколько инцидентов было на нашей Олимпиаде - люди с VIP-аккредитацией доставали флаг России, но этого делать нельзя. Есть ограничения", - добавила собеседница агентства.
Депутат Госдумы также отметила, что данное правило действует на Олимпийских играх, но не на всех видах спорта. "Это правило МОК, а не международной федерации, когда речь идет об игровых видах спорта. Когда это фигурное катание или другие виды, могут быть все флаги. Но нашим болельщикам, по-моему, вообще запретили наш флаг, даже когда наши выступать будут", - резюмировала Журова.
Церемония открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо состоится 6 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских атлетов.
