Журова объяснила инцидент с российским флагом на Олимпиаде

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости объяснила инцидент с флагом России на Олимпийских играх в Италии особыми правилами Международного олимпийского комитета (МОК).