22:11 06.02.2026
Олимпиада без российских спортсменов будет неполноценной, заявил Жуков
спорт, александр жуков, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Александр Жуков, Зимние Олимпийские игры 2026
Олимпиада без российских спортсменов будет неполноценной, заявил Жуков

Жуков: олимпийские турниры без российских спортсменов будут неполноценными

Александр Жуков
Александр Жуков
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Александр Жуков. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские спортсмены во многих видах спорта входят в число сильнейших в мире, без них олимпийские турниры будут неполноценными, заявил первый вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
"Большая часть российских спортсменов не примет участия в этой олимпиаде. В нарушение олимпийской хартии они по-прежнему отстранены от международных соревнований по политическим мотивам. Очевидно, что во многих видах спорта наши спортсмены входят в число сильнейших в мире и без них олимпийские турниры будут неполноценными - например, хоккейный турнир", - сказал Жуков журналистам.
Парламентарий отметил, что в то же время некоторые спортсмены из РФ все же поедут на Олимпиаду, "без флага и гимна, но тем не менее поедут".
"Среди них двое замечательных фигуристов - (Петр) Гуменник и (Аделия) Петросян, прекрасные лыжники - (Дарья) Непряева и (Савелий) Коростелев. Им, конечно же, будет очень трудно выступать в такой ситуации, но мы желаем им удачи и будем болеть за них", - добавил он.
Жуков подчеркнул, что сейчас ситуация начинает меняться, в некоторых видах спорта россияне уже допущены до международных соревнований, паралимпийцы будут выступать с флагом и гимном.
"На днях (Джанни) Инфантино, президент международной федерации футбола, заговорил о том, что надо бы нашу сборную допустить. В общем, процесс идет, и я уверен, что все наши спортсмены вернутся на международную спортивную арену", - заключил он.
Зимние Олимпийские игры 2026 года проходят 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Приглашение для участия в соревнованиях в нейтральном статусе получили и приняли 13 российских спортсменов.
СпортАлександр ЖуковЗимние Олимпийские игры 2026
 
