Олимпиада без российских спортсменов будет неполноценной, заявил Жуков
Российские спортсмены во многих видах спорта входят в число сильнейших в мире, без них олимпийские турниры будут неполноценными, заявил первый вице-спикер... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские спортсмены во многих видах спорта входят в число сильнейших в мире, без них олимпийские турниры будут неполноценными, заявил первый вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
"Большая часть российских спортсменов не примет участия в этой олимпиаде. В нарушение олимпийской хартии они по-прежнему отстранены от международных соревнований по политическим мотивам. Очевидно, что во многих видах спорта наши спортсмены входят в число сильнейших в мире и без них олимпийские турниры будут неполноценными - например, хоккейный турнир", - сказал Жуков
журналистам.
Парламентарий отметил, что в то же время некоторые спортсмены из РФ
все же поедут на Олимпиаду, "без флага и гимна, но тем не менее поедут".
"Среди них двое замечательных фигуристов - (Петр) Гуменник и (Аделия) Петросян, прекрасные лыжники - (Дарья) Непряева и (Савелий) Коростелев. Им, конечно же, будет очень трудно выступать в такой ситуации, но мы желаем им удачи и будем болеть за них", - добавил он.
Жуков подчеркнул, что сейчас ситуация начинает меняться, в некоторых видах спорта россияне уже допущены до международных соревнований, паралимпийцы будут выступать с флагом и гимном.
"На днях (Джанни) Инфантино, президент международной федерации футбола, заговорил о том, что надо бы нашу сборную допустить. В общем, процесс идет, и я уверен, что все наши спортсмены вернутся на международную спортивную арену", - заключил он.
Зимние Олимпийские игры 2026 года проходят 6-22 февраля в итальянских Милане
и Кортина-д'Ампеццо
. Приглашение для участия в соревнованиях в нейтральном статусе получили и приняли 13 российских спортсменов.