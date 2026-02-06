https://ria.ru/20260206/voleybol-2072804450.html
Волейболистки "Уралочки-НТМК" одержали десятую победу подряд в матче ЧР
Волейболистки "Уралочки-НТМК" одержали десятую победу подряд в матче ЧР - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Волейболистки "Уралочки-НТМК" одержали десятую победу подряд в матче ЧР
Екатеринбургский волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" на выезде обыграл казанское "Динамо" в матче 21-го тура женского чемпионата России. РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T21:24:00+03:00
2026-02-06T21:24:00+03:00
2026-02-06T21:24:00+03:00
волейбол
спорт
россия
казань
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
уралочка-нтмк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/87302/69/873026980_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_51e3e0566b4064da7ea78251e63ac009.jpg
https://ria.ru/20260206/belogore-2072797068.html
россия
казань
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/87302/69/873026980_125:0:876:563_1920x0_80_0_0_d8ba56dc61bcb6e5b8601c003cbc0866.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, казань, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), уралочка-нтмк
Волейбол, Спорт, Россия, Казань, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Уралочка-НТМК
Волейболистки "Уралочки-НТМК" одержали десятую победу подряд в матче ЧР
"Уралочка-НТМК" одержала десятую победу подряд в ЧР, обыграв казанское "Динамо"