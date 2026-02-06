Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки "Уралочки-НТМК" одержали десятую победу подряд в матче ЧР
Волейбол
 
21:24 06.02.2026
Волейболистки "Уралочки-НТМК" одержали десятую победу подряд в матче ЧР
Волейболистки "Уралочки-НТМК" одержали десятую победу подряд в матче ЧР - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Волейболистки "Уралочки-НТМК" одержали десятую победу подряд в матче ЧР
Екатеринбургский волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" на выезде обыграл казанское "Динамо" в матче 21-го тура женского чемпионата России. РИА Новости Спорт, 06.02.2026
волейбол
спорт
россия
казань
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
уралочка-нтмк
россия
казань
спорт, россия, казань, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), уралочка-нтмк
Волейбол, Спорт, Россия, Казань, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Уралочка-НТМК
Волейболистки "Уралочки-НТМК" одержали десятую победу подряд в матче ЧР

"Уралочка-НТМК" одержала десятую победу подряд в ЧР, обыграв казанское "Динамо"

© Фото : Официальный сайт ЖВК «Уралочка» Волейболистки "Уралочки-НТМК"
Волейболистки Уралочки-НТМК - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : Официальный сайт ЖВК «Уралочка»
Волейболистки "Уралочки-НТМК" . Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Екатеринбургский волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" на выезде обыграл казанское "Динамо" в матче 21-го тура женского чемпионата России.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
06 февраля 2026 • начало в 19:00
Завершен
Динамо-Ак Барс
2 : 323:2525:1221:2525:1313:15
Уралочка-НТМК
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Казани завершилась со счетом 3-2 (25:23, 12:25, 25:21, 13:25, 15:13) в пользу гостевой команды.
"Уралочка-НТМК" выиграла десятый матч подряд и с 17 победами при четырех поражениях располагается на второй строчке в таблице. Казанское "Динамо" прервало серию из шести побед в чемпионате и остается лидером с 18 победами и тремя поражениями.
ВолейболСпортРоссияКазаньСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)Уралочка-НТМК
 
