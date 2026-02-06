Рейтинг@Mail.ru
Сборная России вернулась с чемпионата Европы по велотреку без велосипедов
06.02.2026
Сборная России вернулась с чемпионата Европы по велотреку без велосипедов
Сборная России вернулась с чемпионата Европы по велотреку без велосипедов
спорт, велоспорт, россия
Спорт, Велоспорт, Россия
Сборная России вернулась с чемпионата Европы по велотреку без велосипедов

Российские велогонщики вернулись с ЧЕ без велосипедов из-за ошибки авиакомпании

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Сборная России вернулась с чемпионата Европы по велотреку без велосипедов из-за ошибки со стороны авиакомпании, сообщается в Telegram-канале Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).
Чемпионат Европы прошел в городе Конья (Турция) с 1 по 5 февраля. Российские спортсмены завоевали шесть медалей - два золота, одно серебро и три бронзы.
"Сборная по велоспорту на треке приземлилась в Москве после успешного выступления на чемпионате Европы в Конье. Однако на ленте выдачи багажа пусто: ни один велосипед не прилетел! Случай для велосипедного спорта не рядовой, такие ситуации бывают. Ребята дома, а за технику продолжаем держать кулачки! Желаем, чтобы все "потеряшки" нашлись", - уточняется в заявлении.
В федерации подчеркнули, что в данный момент организация разбирается с логистикой и авиакомпанией, осуществлявшей перелет.
Подготовка Рио-де-Жанейро к Олимпийским играм - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
На награждении российского победителя ЧЕ по велотреку включили Бетховена
3 февраля
 
