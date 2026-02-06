https://ria.ru/20260206/tsska-2072793666.html
ЦСКА интересуется бразильским футболистом Леонардо
ЦСКА интересуется бразильским футболистом Леонардо - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
ЦСКА интересуется бразильским футболистом Леонардо
Московский футбольный клуб ЦСКА интересуется бразильским защитником "Гремио" Вагнером Леонардо, сообщает портал ge.globo. РИА Новости Спорт, 06.02.2026
