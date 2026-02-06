Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА интересуется бразильским футболистом Леонардо - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
20:45 06.02.2026
ЦСКА интересуется бразильским футболистом Леонардо
ЦСКА интересуется бразильским футболистом Леонардо
Московский футбольный клуб ЦСКА интересуется бразильским защитником "Гремио" Вагнером Леонардо, сообщает портал ge.globo. РИА Новости Спорт, 06.02.2026
спорт, гремио, пфк цска
Футбол, Спорт, Гремио, ПФК ЦСКА
ЦСКА интересуется бразильским футболистом Леонардо

Ge.globo: ЦСКА заинтересован в покупке бразильского защитника Леонардо

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА интересуется бразильским защитником "Гремио" Вагнером Леонардо, сообщает портал ge.globo.
По информации источника, бразильский клуб намерен выручить с продажи 26-летнего игрока не менее 7 миллионов евро. Отмечается, что за футболистом также следит клуб из чемпионата Саудовской Аравии.
Леонардо является воспитанником "Сантоса" и на протяжении карьеры выступал в бразильских клубах "Наутико", "Форталеза", "Крузейро", "Витория", а также португальском "Портимоненсе".
В прошлом сезоне Леонардо сыграл за "Гремио" 47 матчей и забил один мяч. Трансферная стоимость футболиста, по версии портала Transfermarkt, оценивается в 4 миллиона евро.
Переход Козлова в ЦСКА оформят до конца недели, сообщил источник
