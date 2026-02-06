https://ria.ru/20260206/tennis-2072811519.html
Теннисистка Александрова вышла в финал в двух разрядах на турнире WTA 500
Теннисистка Александрова вышла в финал в двух разрядах на турнире WTA 500 - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Теннисистка Александрова вышла в финал в двух разрядах на турнире WTA 500
Российская теннисистка Екатерина Александрова в паре с австралийкой Майей Джойнт вышла в финал турнира категории WTA 500 в Абу-Даби, общий призовой фонд... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T22:19:00+03:00
2026-02-06T22:19:00+03:00
2026-02-06T22:19:00+03:00
теннис
спорт
абу-даби
словакия
екатерина александрова
софия кенин
клара таусон
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960473833_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_20d209ca9dd7cce35df1ee7765f8cad9.jpg
https://ria.ru/20260206/tennis-2072756396.html
абу-даби
словакия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960473833_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_f4c38cc8bd456b875ccda28e65e7644a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, абу-даби, словакия, екатерина александрова, софия кенин, клара таусон, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Абу-Даби, Словакия, Екатерина Александрова, София Кенин, Клара Таусон, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Теннисистка Александрова вышла в финал в двух разрядах на турнире WTA 500
Теннисистка Александрова вышла в финал на турнире WTA 500 в Абу-Даби