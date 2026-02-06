Рейтинг@Mail.ru
Теннисистка Александрова вышла в финал в двух разрядах на турнире WTA 500 - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Теннис
 
22:19 06.02.2026
Теннисистка Александрова вышла в финал в двух разрядах на турнире WTA 500
Теннисистка Александрова вышла в финал в двух разрядах на турнире WTA 500

© Фото : Соцсети АлександровойЕкатерина Александрова
Екатерина Александрова - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Екатерина Александрова. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова в паре с австралийкой Майей Джойнт вышла в финал турнира категории WTA 500 в Абу-Даби, общий призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.
В полуфинальном матче Александрова и Джойнт обыграли американок Софию Кенин и Дезире Кравчук со счетом 6:3, 7:6 (8:6). Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут.
В финале турнира россиянка и ее партнерша сыграют с представительницей Словакии Терезой Михаликовой и британкой Оливией Николлс, посеянными под четвертым номером.
Ранее в пятницу Александрова также вышла в финал турнира в одиночном разряде, обыграв американку Хейли Баптист. В матче за титул она встретится с победительницей противостояния между чешкой Сарой Бейлек и датчанкой Кларой Таусон.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Сийярто раскритиковал украинскую теннисистку за отказ пожимать руку Бондар
Вчера, 17:32
 
