Первый болид Шумахера продали на аукционе за 5 миллионов евро
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен
23:22 06.02.2026
Первый болид Шумахера продали на аукционе за 5 миллионов евро
Автомобиль Benetton B192, за рулем которого семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер одержал первую победу в "Формуле-1", был продан на аукционе, сообщает Yahoo РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Первый болид Шумахера продали на аукционе за 5 миллионов евро

Yahoo Sports: первый победный болид Шумахера продали на аукционе за 5 млн евро

© Фото : RM Sotheby'sАвтомобиль Ferrari F2001 Михаэля Шумахера
Автомобиль Ferrari F2001 Михаэля Шумахера - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : RM Sotheby's
Автомобиль Ferrari F2001 Михаэля Шумахера. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Автомобиль Benetton B192, за рулем которого семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер одержал первую победу в "Формуле-1", был продан на аукционе, сообщает Yahoo Sports.
Стартовая цена болида составляла 8,5 миллиона евро. По итогам торгов он был продан за 5,082 миллиона. На этой машине Шумахер в 1992 году выиграл Гран-при Бельгии.
Шумахеру 57 лет. Вместе с британцем Льюисом Хэмилтоном он делит первую строчку по количеству чемпионских титулов в "Формуле-1" (рекордные семь побед). На его счету 91 выигранная гонка.
Шумахер 29 декабря 2013 года серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга, он долгое время находился в коме. В декабре 2018 года сообщалось, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.
