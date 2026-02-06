Рейтинг@Mail.ru
РФС снял с "Ростова" запрет на регистрацию игроков
18:45 06.02.2026
РФС снял с "Ростова" запрет на регистрацию игроков
РФС снял с "Ростова" запрет на регистрацию игроков
Российский футбольный союз (РФС) снял с "Ростова" запрет на регистрацию новых игроков после урегулирования спора с петербургским "Зенитом", сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
РФС снял с "Ростова" запрет на регистрацию игроков

РФС снял с «Ростова» запрет на регистрацию новых футболистов

Болельщики "Ростова"
Болельщики Ростова - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Ростов"
Болельщики "Ростова". Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) снял с "Ростова" запрет на регистрацию новых игроков после урегулирования спора с петербургским "Зенитом", сообщается на сайте организации.
Решение было принято в четверг на заседании палаты РФС по разрешению споров. В ноябре организация удовлетворила заявление "Зенита" о наложении санкций на "Ростов" из-за задолженности по трансферу защитника Александра Тарасова, состоявшегося летом 2025 года.
«
"В связи с исполнением ФК "Ростов" решения палаты по разрешению споров по делу ФК "Зенит" и ФК "Ростов" было принято решение снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с ФК "Ростов", наложенный в качестве обеспечительной меры", - отмечается в заявлении.
В среду Международная федерация футбола (ФИФА) также сняла запрет на регистрацию игроков с "Ростова". С 13 января организация запрещала клубу регистрировать новых футболистов в течение трех трансферных окон из-за долга перед уругвайским клубом "Пеньяроль" за трансфер полузащитника Родриго Саравии. Трансфер футболиста летом 2024 года не был оплачен в полном размере, а разбит на транши. На 14 января у "Ростова" оставался один неоплаченный транш.
"Ростов" ушел на зимнюю паузу на 11-м месте в таблице Российской премьер-лиги, набрав 21 очко в 18 турах. В первом матче чемпионата после перерыва команда 28 февраля сыграет на выезде с лидирующим "Краснодаром".
Футбол. РПЛ. Ростов (Ростов-на-Дону) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Ростов" разгромил армянский "Ноа" в товарищеском матче
4 февраля, 19:13
 
ФутболСпортРоссийский футбольный союз (РФС)Международная федерация футбола (ФИФА)РостовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
