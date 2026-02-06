РФС снял с "Ростова" запрет на регистрацию игроков

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) снял с "Ростова" запрет на регистрацию новых игроков после урегулирования спора с петербургским "Зенитом", сообщается на сайте организации.
"В связи с исполнением ФК "Ростов" решения палаты по разрешению споров по делу ФК "Зенит" и ФК "Ростов" было принято решение снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с ФК "Ростов", наложенный в качестве обеспечительной меры", - отмечается в заявлении.
В среду Международная федерация футбола (ФИФА) также сняла запрет на регистрацию игроков с "Ростова". С 13 января организация запрещала клубу регистрировать новых футболистов в течение трех трансферных окон из-за долга перед уругвайским клубом "Пеньяроль" за трансфер полузащитника Родриго Саравии. Трансфер футболиста летом 2024 года не был оплачен в полном размере, а разбит на транши. На 14 января у "Ростова" оставался один неоплаченный транш.
"Ростов" ушел на зимнюю паузу на 11-м месте в таблице Российской премьер-лиги, набрав 21 очко в 18 турах. В первом матче чемпионата после перерыва команда 28 февраля сыграет на выезде с лидирующим "Краснодаром".
