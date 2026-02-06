https://ria.ru/20260206/poynt-2072585487.html
Двукратный обладатель Кубка Стэнли пропустит Олимпиаду
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Нападающий сборной Канады и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Брэйден Пойнт пропустит Олимпиаду в Италии, сообщается в аккаунте национальной команды в соцсети X.
Отмечается, что его заменит форвард "Каролины Харрикейнз" Сет Джарвис.
Пойнту 29 лет, он пропустил последние десять матчей "Тампы" в НХЛ из-за повреждения. Нападающий был выбран в третьем раунде драфта 2014 года под 79-м номером. В составе команды Пойнт выиграл два Кубка Стэнли подряд в 2020 и 2021 году. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ спортсмен сыграл 694 матча и набрал 665 очков (317 голов + 348 передач). В 2015 году в составе сборной Канады завоевал золото молодежного чемпионата мира, а в 2017-м взял серебро на взрослом мировом первенстве.
Мужской хоккейный турнир на Играх в Италии стартует 11 февраля.