Двукратный обладатель Кубка Стэнли пропустит Олимпиаду

Пойнту 29 лет, он пропустил последние десять матчей "Тампы" в НХЛ из-за повреждения. Нападающий был выбран в третьем раунде драфта 2014 года под 79-м номером. В составе команды Пойнт выиграл два Кубка Стэнли подряд в 2020 и 2021 году. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ спортсмен сыграл 694 матча и набрал 665 очков (317 голов + 348 передач). В 2015 году в составе сборной Канады завоевал золото молодежного чемпионата мира, а в 2017-м взял серебро на взрослом мировом первенстве.