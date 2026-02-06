Рейтинг@Mail.ru
Двукратный обладатель Кубка Стэнли пропустит Олимпиаду - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
01:17 06.02.2026
Двукратный обладатель Кубка Стэнли пропустит Олимпиаду
Двукратный обладатель Кубка Стэнли пропустит Олимпиаду - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Двукратный обладатель Кубка Стэнли пропустит Олимпиаду
Нападающий сборной Канады и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Брэйден Пойнт пропустит Олимпиаду в Италии, сообщается в аккаунте... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
хоккей
спорт
брэйден пойнт
сет джарвис
тампа-бэй лайтнинг
каролина харрикейнз
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, брэйден пойнт, сет джарвис, тампа-бэй лайтнинг, каролина харрикейнз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Брэйден Пойнт, Сет Джарвис, Тампа-Бэй Лайтнинг, Каролина Харрикейнз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Двукратный обладатель Кубка Стэнли пропустит Олимпиаду

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Пойнт пропустит Олимпийские игры в Италии

© пресс-служба НХЛФорвард "Тампа Бэй Лайтнинг" Брэйден Пойнт
Форвард Тампа Бэй Лайтнинг Брэйден Пойнт - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© пресс-служба НХЛ
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Нападающий сборной Канады и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Брэйден Пойнт пропустит Олимпиаду в Италии, сообщается в аккаунте национальной команды в соцсети X.
Отмечается, что его заменит форвард "Каролины Харрикейнз" Сет Джарвис.
Пойнту 29 лет, он пропустил последние десять матчей "Тампы" в НХЛ из-за повреждения. Нападающий был выбран в третьем раунде драфта 2014 года под 79-м номером. В составе команды Пойнт выиграл два Кубка Стэнли подряд в 2020 и 2021 году. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ спортсмен сыграл 694 матча и набрал 665 очков (317 голов + 348 передач). В 2015 году в составе сборной Канады завоевал золото молодежного чемпионата мира, а в 2017-м взял серебро на взрослом мировом первенстве.
Мужской хоккейный турнир на Играх в Италии стартует 11 февраля.
Хоккей
 
