Шестикратный чемпион НБА Пиппен выставил на аукцион памятные вещи
Баскетбол
 
16:29 06.02.2026
Шестикратный чемпион НБА Пиппен выставил на аукцион памятные вещи
Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Скотти Пиппен выставил на аукцион коллекцию памятных вещей, сообщается на сайте аукционного... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
https://ria.ru/20260204/igroki-2072064161.html
спорт, скотти пиппен, майкл джордан, ларри берд, sotheby's , чикаго буллз, хьюстон рокетс, портленд трэйл блэйзерс, нба
Баскетбол, Спорт, Скотти Пиппен, Майкл Джордан, Ларри Берд, Sotheby's , Чикаго Буллз, Хьюстон Рокетс, Портленд Трэйл Блэйзерс, НБА
Шестикратный чемпион НБА Пиппен выставил на аукцион памятные вещи

Скотти Пиппен выставил на аукцион памятные вещи на сумму в $6 млн

Скотти Пиппен. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Скотти Пиппен выставил на аукцион коллекцию памятных вещей, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
Аукцион под названием "Коллекция Скотти Пиппена" пройдет в режиме онлайн 2-10 марта. Согласно подсчетам Bloomberg, общая стоимость коллекции составляет более 6 млн долларов.
Всего будет представлен 71 лот, среди которых все шесть персональных трофеев за чемпионство, майка баскетболиста с финала последнего чемпионского сезона "Чикаго Буллз" в 1998 году, майки с победных финалов 1996 и 1997 годов, включая матч, в котором его партнер Майкл Джордан играл с температурой.
Также в коллекции представлены его майка и кроссовки с финала Игр 1992 года, когда лучшие игроки НБА впервые приняли участие в Олимпиаде, а также майка его партнера по той сборной Ларри Берда. Также с решающей встречи тех Игр выставлены кроссовки Джордана, стоимость которых оценивается от 1,5 до 2,5 млн долларов, что является крупнейшим лотом предстоящего аукциона.
Пиппену 60 лет, он становился чемпионом НБА в 1991-1993 и 1996-1998 годах. Семь раз участвовал в Матче всех звезд лиги. Помимо "Чикаго" в НБА он выступал за "Хьюстон Рокетс" и "Портленд Трэйл Блэйзерс". В составе сборной США выигрывал Олимпийские игры 1992 и 1996 годов.
Лука Дончич - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Названы лучшие игроки января в НБА
4 февраля, 00:22
 
БаскетболСпортСкотти ПиппенМайкл ДжорданЛарри БердSotheby'sЧикаго БуллзХьюстон РокетсПортленд Трэйл БлэйзерсНБА
 
