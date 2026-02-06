Шестикратный чемпион НБА Пиппен выставил на аукцион памятные вещи

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Скотти Пиппен выставил на аукцион коллекцию памятных вещей, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
Аукцион под названием "Коллекция Скотти Пиппена" пройдет в режиме онлайн 2-10 марта. Согласно подсчетам Bloomberg, общая стоимость коллекции составляет более 6 млн долларов.
Всего будет представлен 71 лот, среди которых все шесть персональных трофеев за чемпионство, майка баскетболиста с финала последнего чемпионского сезона "Чикаго Буллз" в 1998 году, майки с победных финалов 1996 и 1997 годов, включая матч, в котором его партнер Майкл Джордан играл с температурой.
Также в коллекции представлены его майка и кроссовки с финала Игр 1992 года, когда лучшие игроки НБА впервые приняли участие в Олимпиаде, а также майка его партнера по той сборной Ларри Берда. Также с решающей встречи тех Игр выставлены кроссовки Джордана, стоимость которых оценивается от 1,5 до 2,5 млн долларов, что является крупнейшим лотом предстоящего аукциона.
Пиппену 60 лет, он становился чемпионом НБА в 1991-1993 и 1996-1998 годах. Семь раз участвовал в Матче всех звезд лиги. Помимо "Чикаго" в НБА он выступал за "Хьюстон Рокетс" и "Портленд Трэйл Блэйзерс". В составе сборной США выигрывал Олимпийские игры 1992 и 1996 годов.
