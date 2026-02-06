https://ria.ru/20260206/peskov-2072794426.html
Выступления спортсменов из России на Олимпиаде надо смотреть, заявил Песков
Выступления спортсменов из России на Олимпиаде надо смотреть, заявил Песков - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Выступления спортсменов из России на Олимпиаде надо смотреть, заявил Песков
Выступления российских спортсменов на зимних олимпийских играх в Италии надо смотреть, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Выступления спортсменов из России на Олимпиаде надо смотреть, заявил Песков
