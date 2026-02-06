Рейтинг@Mail.ru
Выступления спортсменов из России на Олимпиаде надо смотреть, заявил Песков
20:38 06.02.2026
Выступления спортсменов из России на Олимпиаде надо смотреть, заявил Песков
Выступления российских спортсменов на зимних олимпийских играх в Италии надо смотреть, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Спорт, 06.02.2026
РИА Новости Спорт
Выступления спортсменов из России на Олимпиаде надо смотреть, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Выступления российских спортсменов на зимних олимпийских играх в Италии надо смотреть, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Там, где наши выступают, - обязательно буду", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли он смотреть выступление российских атлетов на играх в Италии.
"Это надо смотреть", - добавил он.
Церемония открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо состоится 6 февраля. В соревнованиях, которые продлятся до 22 февраля, примут участие 13 российских атлетов.
Песков назвал русский народ цивилизацией
